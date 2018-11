La prima de éxito, otro enredo en Hidroituango: ¿qué sucede?

La determinación de la Sociedad Hidroituango de no reconocer el plan de aceleración de construcción del megaproyecto deja en el limbo el futuro del incentivo de $70.000 millones acordado entre EPM y el Consorcio CCC Ituango, en diciembre de 2015.

Según Gustavo Jiménez, gerente de la Sociedad, revisaron las actas de Hidroituango desde 2015 y encontraron que el plan de aceleración, con el que se pretendía recuperar 18 de los 20 meses de retraso que tenía el proyecto, ya lo había iniciado EPM como constructora, sin tener aprobación de la junta directiva de la Sociedad.

Jiménez añadió que EPM solicitó a la junta el 26 de noviembre de 2015 que le aprobara los gastos del plan de aceleración que venía ejecutando desde 2014, sin embargo, la respuesta fue negativa.

El 30 de diciembre de 2015, acotó la Sociedad, EPM solicitó de nuevo la aprobación del costo del plan de aceleración, como parte de la inversión del proyecto, por $440.000 millones: $370.000 millones de obras y $70.000 millones de la prima de éxito si el proyecto comenzaba a generar en noviembre de 2018.

“La junta no lo aprobó ni en 2015, ni posteriormente. Se determinó que el gerente de la Sociedad evaluaría si esos costos se tenían o no en cuenta en el costo base de remuneración, pero la junta decidió en su última reunión (15 de noviembre pasado) que finalmente no la pagará”, afirmó Jiménez. El gerente añadió que será decisión de EPM si le paga o no a sus contratistas con cargo a su propio presupuesto.

¿EN QUÉ CONSISTIÓ?

El acta en el que se acordaron las condiciones del plan de aceleración, documento conocido por EL COLOMBIANO, fue firmado el 23 de diciembre de 2015 entre EPM y el Consorcio CCC Ituango. En este se pactaron cuatro puntos: mano de obra adicional en tres jornadas; más equipos para aumentar los rendimientos de construcción; y medidas complementarias para permitir mayor simultaneidad en la construcción de pozos y revestimientos, entre otros.

El cuarto punto tuvo que ver con un incentivo por el cumplimiento del plan. El valor se estableció en $70.000 millones si se recuperaban 18 meses de atraso y un valor decreciente si el restablecimiento era superior a los nueve meses. Por menos de nueve meses no se reconocería nada.

¿SE PAGARÁ EL INCENTIVO?

En el plan pactado se estableció que, en caso de no poderse cumplir con la meta por hechos no atribuibles a las partes, estas buscarían un nuevo acuerdo para reconocer el incentivo, “enmarcado en criterios de equidad, proporcionalidad, y alineación de intereses”. De no hacerlo, un tribunal de Arbitramento resolverá las diferencias.

EPM respondió ayer en un comunicado que mientras no se conozcan con claridad las causas que generaron la actual contingencia en el proyecto hidroeléctrico, no es posible definir la pertinencia del pago de la prima de éxito.

Santiago García, director Comercial y Contractual del Consorcio CCC Ituango, le dijo a este diario en nota publicada el pasado 13 de noviembre que si las causas que generaron la actual emergencia son ajenas a una ejecución indebida del consorcio, “deben tenerse en cuenta la cantidad de esfuerzos que habíamos hecho. Buena parte de esa supuesta bonificación va a cubrir costos adicionales en los que hemos incurrido para llevar al día el proyecto”. El enredo sigue.