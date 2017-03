La resistencia de la cuchara en Chocó

Por: Catalina Cortés.

Se despertó desde las 5 de la mañana, era el día de cocinarle a más de 50 ‘blanquitos’ que visitaban Bahía Solano, debía llegar a la cocina a preparar los más representativos platos típicos de la región en compañía de cinco o seis mujeres afrodescendientes y una desmovilizada tolimense quien solo estaba allí por dicho evento.

Sobre la mesa de madera cubierta con una tela azul estampada con flores de colores, ubicaban cada uno de los platos que las hacía sentir orgullosas de ser chocoanas, la sopa de pollo coretiao, el pescado frito, el arroz atollado, el arroz con fideos; una fuente llena de achí, de chontaduro y de arboldepan; también había jugo de yuca con popocho, el infaltable jugo de borojó, y como postre, conserva de borojó.

“Al popocho, o tres filos como lo llaman en otras regiones, se le quita la parte negra que lleva por dentro y se pone a cocinar con la yuca, se licua y se cuela dos veces, así se prepara esta bebida, además se le añade azúcar, canela, esencia de vainilla, nuez moscada y leche”, explica Yubisnei Córdoba a los visitantes que con extrañeza beben el jugo.

El medio centenar de visitantes eran voluntarios de las empresas privadas más importantes de Colombia, que llegaban a uno de los barrios más pobres de Quibdó a adecuar la pequeña escuela, pintar un mural y hacer algunos arreglos más a las viviendas del lugar.

Bajo el lema de campaña "Vamos Colombia", las personas que realizarían este voluntariado se sentían inspiradas a aportar a la labor altruista de la fundación Andi, la cual contaba con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y la ONG Acdi/Voca.

LA MINGA

Para Yubisnei conseguir los ingredientes de ese día había sido una tarea relativamente fácil, el borojó al igual que el marañón se desprende de los árboles que rodean las casas levantadas sobre palafitos, los niños descalzos trepan por las ramas con gran agilidad y bajan los frutos, o esperan a que algún adulto con una vara los tumbe para ellos recogerlos del suelo.

El popocho (alimento similar al plátano) no estaba en cosecha, así que junto con los demás ingredientes habían sido conseguidos pasando el Río Atrato, en la plaza de mercado de Quibdó.

Algunos alimentos también se pueden conseguir del intercambio con las comunidades indígenas emberas, que ocupan alrededor de dos decenas de las casas del barrio, a este trueque se le conoce como ‘mano cambiada’ y consiste en dar un alimento a cambio de otro sin importar su valor, solo buscando la colaboración mutua. Sin embargo, para este evento no era mucho lo que el asentamiento indígena pudiera ofrecer.

Los emberas no cultivan, no crían ganado, no pescan, solo tienen arroz para comer una vez al día, el cual es comprando con los pocos “pesos” que ganan cuando son contratados por los afro para trabajar en la maderera. La bienestarina también hace parte de la dieta de los niños.

Los indígenas que viven en Bahía Solano tan solo cuentan con un pequeño terreno que compraron por 12 millones de pesos en 2003, cuando fueron desplazados de su resguardo en Murindó por las AUC, en este espacio levantaron varias casas de madera y desde ahí aprendieron a vivir en ‘minga’ con los afro, quienes en su mayoría también son desplazados.

El Chocó es el lugar con mayores desplazados de Colombia, para el año 2012 se hablaba de 61.772 personas declaradas como víctimas de desplazamiento forzado, según la Unidad Nacional de Víctimas. A Bahía Solano llegaron de los lugares que han sido más afectados por el conflicto: Bojayá, Cacarita, Uraba y Riosucio.

En este departamento el desplazamiento se da a lo largo del Río, entre muchas razones porque no hay carreteras, ni adecuadas, ni suficientes. Las familias llegan a Quibdó pensando que en la capital tendrán mayores oportunidades y que serán apoyados por el Gobierno, lo cierto es que cuando la ciudad les da la espalda terminan en el barrio “más cerca y más lejos de Colombia”, como es llamado Bahía Solano precisamente porque aún no se percibe como parte de Quibdó siendo que lo único que los separa es el río.

En la noche, después del almuerzo que preparaba Yubisnei, se realizaría una 'minga' que había sido difícil de acordar con los indígenas.

La 'minga' es una palabra indígena para nombrar una tradición precolombina de trabajo colectivo voluntario que tiene fines de utilidad social o de carácter recíproco. La palabra adoptada por los negros sirvió para describir las noches en las que se reunieron con los indígenas para compartir sus costumbres (entre ellas sus bailes, su lengua, la pintura corporal y facial) y mostrársela a los visitantes.

Por motivos históricos y hasta geográficos, la mayoría de los desmovilizados de las Farc son emberas y la mayoría de los desmovilizados de los paramilitares son afro y aunque estas dos comunidades étnicas habían aprendido a vivir en comunidad hace aproximadamente 14 años bajo el factor común del desplazamiento forzado que caracteriza el lugar, esa noche los Emberas se negaban a aceptar a dos miembros de su propia etnia que habían adoptado las armas y que ahora llegaban como desmovilizados a participar del encuentro. Para la idiosincrasia y la cosmovisión de los indígenas, en su propia sabiduría, esto era inaceptable.

A pesar de esto la minga se realizó con normalidad.

EL AGUA

Para el almuerzo, el pescado también había sido comprado en la plaza. A pesar de tener el rio al frente y hasta debajo de sus casas, la pesca ya no es la actividad económica más fuerte de la población. Los negros son conscientes de lo que el mercurio hace en sus cuerpos y han sido advertidos por las autoridades para que disminuyan el consumo del producto que por años ha sido su principal fuente de alimentación.

Todos culpan a la minería ilegal y legal y a los dragados que intentan ser controlados por leyes poco efectivas.

“Hace poco recordábamos como cuando éramos más jóvenes podíamos tomar agua del río, íbamos al colegio o llegábamos de caminatas largas y dentro de las pangas (embarcación delgada) que en ese entonces no tenían motor, uníamos las dos manos y bebíamos del río”, recordó Yubisnei Córdoba con nostalgia.

En frente de Bahía Solano, el río tiene dos colores. En la unión del Atrato con el Quito se dibuja una línea totalmente recta que divide las dos aguas, la fuerte sedimentación hace que está línea sea constante y que las aguas no se mezclen en su curso. La obsesión por el oro y el platino ha causado la toxicidad de los ríos.

Yubisnei trae a su memoria las especies de peces que ya no puede cocinar, porque la contaminación ha acabado con ellos: la boquiancha “que era un pescado delicioso”, el rojizo, el sábalo, el tabuche y el bagre blanco, así mismo se han disminuido el dentón y el bocachico en esa parte del territorio, lo que se sigue pescando abundantemente ignorando a voluntad los riesgos para la salud es la doncella.

“Éramos prósperos, todos los días desayunábamos, almorzábamos y cenábamos pescado, era nuestra fuente de alimentación… en este espacio ya ni siquiera se puede sembrar arroz porque las inundaciones, producto de la minería, se llevan los cultivos”, interviene la joven Jéssica Cossio.

Ante la impotabilidad del Río Atrato y la ausencia de alcantarillado, el agua que consumen proviene de la lluvia que recogen de los tejados en canecas y baldes, afortunadamente las precipitaciones en el lugar son bastante fuertes, “aunque hay días en que no cae ni una gota”, explica Yubisnei.

COCOMASIA

Los visitantes sin embargo no tomaron de aquella agua, Coca-Cola había aportado al programa de voluntariado de Usaid y Acdi Voca con una donación de garrafones de agua, Pony Maltas y una nueva bebida energizante, que eran más que necesarias para soportar el fuerte sol, que hacía los trabajos más pesados y difíciles.

Los comensales tuvieron que esperar la presentación de cada plato, el hambre no era mucha, pues debido a un fuerte aguacero no habían podido adelantar sus trabajos de voluntariado arreglando la escuela, ni habían podido pintar el mural que realizarían de forma colaborativa con el diseñador gráfico conocido como Waosolo.

Tras una discusión en la cocina sobre por qué eran los miembros de la organización Cocomacia, los que presentaban los platos que ellas habían preparado, inició la descripción de cada plato (casi todos afrodisíacos, según ellos, causantes de la sobrepoblación del lugar) y se hablaba sobre ‘resistencia’.

“Estos platos típicos que tenemos aquí han sido productos de la resistencia de nuestros ancestros. Por ser un gobierno propio somos diferentes a otras comunidades, manejamos nuestros propios intereses, tenemos una forma de trabajo diferente, unos reglamentos internos en cada comunidad para mantener el orden, la disciplina, la armonía y tener una forma adecuada como dirigirnos a nuestra comunidad como una fraternidad de paz y convivencia”, dijo ante el micrófono uno de los miembros de Cocomacia.

Para la comunidad afro, el territorio está ligado a su identidad, a su actividad productiva y a su relación con la naturaleza; por eso, la palabra ‘resistencia’ es su bandera en la lucha por protegerlo.

“Hemos resistido a todo: a la esclavitud, a la discriminación, al desplazamiento y a la pobreza, entonces nosotros somos una construcción de nuestra propia identidad para mostrar que sí podemos y por eso siempre hablamos de resistencia”, dice Jéssica Cossio.

Los negros no se cansan de insistirle al Estado que intervenga, porque saben que lo que está en juego con la defensa del territorio es su alimentación, la tierra que les pertenece y que les heredarán a sus hijos. Con este objetivo se creó hace 32 años el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato, Cocomacia, una organización étnico territorial que defiende los recursos naturales generando políticas para que actores externos, ya sean grupos armados o empresas privadas, no les arrebaten sus recursos naturales.

A cocomasia pertenecen 768.300 hectáreas ubicadas en Antioquia y Chocó, en 8 municipios y 9 zonas de influencia divididos en 124 consejos comunitarios locales, entre ellos Urao, Villa del Fuerte, Belén de Bajirá, Quibdó, entre otros.

El almuerzo de Yubisnei había sido una buena excusa para presentarle a los voluntarios de las empresas privadas, el discurso de resistencia y de defensa del territorio: su incansable lucha, y mientras Waosolo pedía a los medios de comunicación que no grabaran o fotografiaran a las decenas de niños que estaban desnudos o no tenían zapatos, para que no fueran a pensar que todos son así (como son), los cincuenta voluntarios terminaron el almuerzo y continuaron sus labores bajo el sol intenso, llenando de color la pequeña escuela de tan solo 4 aulas que antes de la intervención se inundaba cada vez que llovía.

Ahora las puertas de Bahía Solano, cuatro casas que dan la cara a la ciudad, están embellecidas con colores brillantes y figuras geométricas que hacen alusión a la alegría y a la identidad cultural de la comunidad afro.