La respuesta de Uribe sobre Cepeda, Villegas y la finca Guacharacas

En medio de un centenar de seguidores, con micrófono y bafles incluidos, el expresidente de la República y senador Álvaro Uribe Vélez, respondió los señalamientos que han surgido tras la petición de la Corte Suprema de Justicia de investigarlo por presunta manipulación de testigos en contra del senador Iván Cepeda.

Uribe presentó un recurso de reposición ante la Corte contra esa decisión y aseguró tener nuevos testigos que confirmarían que Cepeda acudió a las cárceles del país a buscar testimonios que lo relacionan a él y a su hermano Santiago de tener nexos con grupos paramilitares.

El primer testigo -dijo- sin indicar el nombre, aseguraría que tuvo reuniones con Cepeda. El tema era “atacar” a su familia y convencer a otros para que dieran un falso testimonio. “En la declaración que este testigo envía están todos los nombres. Este testigo presenta el nombre de un abogado que tiene las pruebas del ingreso de Cepeda para esas reuniones”, dijo.

“Un segundo testigo afirma que recibió presiones por parte de uno de los testigos de Cepeda para participar en el complot. Y un tercer testigo afirma que presenció una reunión del senador Iván Cepeda y uno de sus testigos estrellas para planear el complot”, agregó.

Uribe aprovechó para pedirle a la ciudadanía que le haga saber de presuntas actuaciones irregulares de Cepeda e insistió en que estos nuevos testimonios “acreditan la sistematicidad del senador Iván Cepeda para manipular testigos en contra de mi hermano y de mi persona”.

Uribe cuestionó que la Corte haya desestimado el pago que una ONG hizo a uno de los testigos de este caso, al asegurar que sería una organización cercana a Cepeda y que sería un mal precedente para la justicia de este país. “Lo que dice la Corte es que ese pago se hizo por razones humanitarias. ¿Qué tal que yo saliera..., que apareciera que le pago un testigo y que yo alegara eso? ¡Por favor! Me parece un precedente muy grave de la justicia de Colombia que se subestimen estos pagos”.

Igualmente, aseguró que Cepeda sí abusó de sus funciones porque su labor como integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara no era buscar testigos en su contra y, además, acusó al presidente Juan Manuel Santos de presionar a la Corte y de tener postura en este caso, afirmaciones que basa en dos hechos.

Primero, que Santos habría sido quien pidió autorizar el debate sobre paramilitarismo que hizo Iván Cepeda en el Congreso y que en la entrega del libro que Cepeda hizo sobre este tema, Santos habría dicho que quedaban comprobados los nexos de Uribe con los paramilitares.

“Me preocupa lo que se rumora en esta Corte, que en esta persecución hay presiones del presidente de la República. Bien ha dicho otro connotado y auto declarado enemigo Enrique Antonio Caballero, que lo único que le gusta de Santos es su capacidad de meter a Álvaro Uribe a la cárcel”, aseguró.

Sobre la reunión con Juan Guillermo Villegas en octubre de 2015, en medio de la capaña electoral, que fue seguida e interceptada por la Corte, Uribe aseguró que allí trataron la forma de conseguir los testimonios que acreditaban que nunca hubo paramilitares en la finca Guacharacas. Además, ratificó su amistad con el finquero.

“Empecé a buscar personas que tuvieran relación con el entorno de la región donde está la hacienda Guacharacas. Con el doctor Juan Guillermo Villegas, una vieja amistad de familia. Le dije: ‘ayúdeme, que es esto, que nosotros teníamos paras en Guacharacas’. Y él me dijo que no, que de ninguna manera. Y que el testigo de Cepeda era manipulado, que en la propia familia del testigo había versiones contrarias”, resaltó.

“Le dije: ‘Juan Guillermo por favor, ayúdeme a que los ciudadanos digan la verdad’. Hablé con Villegas por teléfono y me reuní en un sitio donde venden jugos en la carrera 70 y me repitió lo mismo. Y allí llegó una tercera persona y dijo que conocía personas que estaban en cárceles que también sabían de que en Guacharacas no había paramilitares y que mi hermano ni yo estábamos involucrados en eso. Le dije: ‘por favor hombre, consiga esos testimonios’. No se si lo hizo, nunca me los envió”, agregó.

Uribe aseguró que no iba a Guacharacas desde antes del asesinato de su padre, por parte de las FARC el 4 de junio de 1983, ni cuando fue Gobernador de Antioquia. Relató que el ELN la quemó y asesinó a un trabajador y que la finca se tuvo que vender por una suma “pírrica” de 500 millones de pesos.

Sobre el caso de la Masacre del ARO, Uribe señaló que esa investigación sí se ha hecho y que lleva más de 20 años entre la Fiscalía, la Comisión y la Corte y pidió que se verifiquen los expedientes. Igualmente, aseguró que denunció al magistrado del Tribunal Superior de Medellín que le compulsó copias en su contra por estos hechos, por haber integrado el M-19. Uribe aseguró igualmente que no tuvo que ver en el homicidio de Jesús María Valle Jaramillo. “Él atacaba a los militares y yo salí vehemente como suelo ser a defender a las FF.MM. Termino la gobernación y al poco tiempo lo asesinan y entonces dicen que Uribe es el responsable”, dijo.

Sobre el caso de la muerte de Pedro Juan Moreno en un accidente en helicóptero, Uribe dijo: “Ese caso me duele y me duele por su familia (...) Me duele por su familia porque yo fu amigo del doctor Moreno, fue mi secretario de Gobierno y no cabe en mi alma y tengo que repudiar eso”.

“YO NO TENGO PODER”

En medio de los cánticos de sus seguidores, el senador Uribe respondió algunas preguntas de los periodistas y aseguró que no tuvo acceso a información privilegiada sobre este expediente, en cambio acusó a Cepeda de tenerla.

“Yo no tengo poder, no tengo Fiscalía, Procuraduría, Cortes. El día que se escriba sobre mí que hagan el análisis de mi persona como combatiente político, pero que digan que no he tenido poder ni en la prensa, ni en los medios, lo único que tengo es un Twitter y una cuenta de Facebook. No he tenido poder en los organismos de control”, dijo entre vítores.

Sobre la Sala de intecerptaciones de la Fiscalía, denominada Esperanza, el expresidente dijo que la misma tiene un tema técnico “muy complejo”. “No es de mi conducta entrar a buscar borradas de llamadas”. Igualmente, negó que el entonces director del CTI, Julián Quintana, le haya entregado información relacionada con estos hechos. “La única información concreta sobre interceptaciones me la entregó Juan Gómez Matínez, nunca de esos temas me habló Julián Quintana”, señaló.

Uribe aprovechó el mitín para hacerle campaña a Iván Duque y aseguró, entre tanto, que tiene motivos para estar preocupado por la independencia de la Corte ante la cantidad de funcionarios de su gobierno que han sido condenados.

“Los que me dicen paraco, deberían ser mas innovadores. Eso me dicen Santos y las Farc. Eso me dice Cepeda (…) Todos estos años he tenido investigaciones en la Comisión, en la Corte y en la Fiscalía, por eso yo pido que todos los expedientes los acumulen”, agregó.