La tutela, uno de los reparos de la reforma a la justicia

Este lunes en la Comisión Primera del Senado se llevó a cabo la audiencia en la que los senadores y miembros de la rama judicial buscaban vislumbrar lo que será la reforma a la justicia, la cual ya cuenta con proyectos del Gobierno Nacional y de dos partidos políticos.

La primera persona que intervino fue la ministra de Justicia, Gloria Borrero, quien anunció que uno de los ajustes que deben hacerse es con la acción de tutela para que existan decisiones judiciales de "mayor calidad".

"Yo he hablado durante muchos años con jueces quienes nos dicen, -en 10 días tenemos que pronunciarnos y sacar una sentencia sobre un tema que nosotros no conocemos-. Entonces cuando uno hace análisis de sentencias uno si ve la falta de calidad y rigor técnico. No estamos haciendo nada diferente a lo que ya ha venido haciendo de manera reiterada la jurisprudencia y como se trata la tutela", manifestó Borrero.

A su turno, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Luis Barceló, anunció que la reforma a la justicia no es un tema de ahora. "Es un tema que viene de atrás, tan es así que la Corte Suprema viene trabajando, no sólo en temas que se manejan al interior de la corte sino algunos más que puedan realizar un debate de forma fortalecida".

Para el presidente del alto tribunal no resulta admisible que delitos como el homicidio, las estafas entre otros no sean definidos por la justicia. "Uno de los graves problemas de justicia es la falta de prontitud y de eficacia en material penal".

En relación a los polémicos reparos que se han dado por cuenta de la acción de tutela, el magistrado aseguró que la Corte Suprema de Justicia cree que este mecanismo hay que preservarlo al "máximo".

"Lo que pasa es que ha generado muchos inconvenientes de congestión ante los jueces que se dedican a su especialidad. Pero hay que generar algunos ajustes. Creemos que la tutela hay que preservarla, hay que cuidarla y tener mucho cuidado en sus ajustes", indicó Barceló.

Por otro lado, el presidente de la Corte Suprema también pidió un porcentaje fijo en busca de un mejor funcionamiento de la justicia. Además de eso criticó que la Fiscalía tenga independencia presupuestal y la Rama Judicial deba depender del Ministerio de Hacienda “que a cuenta gotas suministra los recursos para la Rama”.



