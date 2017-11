Lanzan 11 rutas turísticas para visitar sitios afectados por el conflicto armado

El presidente Juan Manuel Santos, desde el municipio de San Jacinto, Bolívar, lanzó el programa, ‘Es el momento de Colombia, seguro te va a encantar’, que busca promover 11 nuevas rutas turísticas en territorios afectados por el conflicto armado.

La campaña quiere lograr que colombianos y extranjeros conozcan más el territorio, principalmente aquellos lugares desconocidos porque la violencia no permitía llegar hasta ellos.

"Los colombianos no conocemos ni hemos descubierto nuestro país porque la violencia no lo permitía. Colombia luego de la firma de la paz con las FARC está viviendo un momento muy especial. Estamos dejando atrás una guerra, una guerra que no permitía recorrer el país", sostuvo Santos.

Según el mandatario, Colombia tiene un potencial inmenso como destino turístico. "Tenemos un turismo que está creciendo muy rápido, somos el país con la mayor biodiversidad del mundo por kilómetro cuadrado, somos el país que tiene más especies de pájaros en el mundo", resaltó el presidente.

Las once rutas turísticas recorren 64 municipios en 17 departamentos y cuentan con el respaldo de los gremios del sector turístico y las alcaldías y gobernaciones respectivas.

¿Cúales son las rutas?

Una de las rutas es la cafetera, que abarca los departamentos de Quindío, Risaralda y Caldas, donde se concentra ese cultivo, mientras que la precolombina se ubica en el departamento del Huila.

La ruta libertadora recorrerá paisajes coloniales y de la independencia en Boyacá, en tanto que la Caribe incluye los departamentos de Magdalena, Atlántico y Bolívar.

En el sur del país los viajeros podrán recorrer los departamentos de Cauca y Nariño.

A su vez, la ruta Putumayo abre la puerta de la Amazonía, al tiempo que la del sombrero vueltiao pasa por los departamentos de Córdoba y Sucre.

Los otros destinos son la ruta isleña en el archipiélago de San Andrés y Providencia, la ruta llanera en los departamentos de Meta y Casanare, la ruta memorias de la independencia en la región de Santander y la ruta antioqueña, que abarca un circuito de tres pueblos patrimonio, Santa Fe de Antioquia, Jardín y Jericó.

Cada uno de los recorridos podrá ser consultado en recorrecolombia.com.

Para Bolívar

El turismo promovido por la ruta conformada por los destinos priorizados de los Municipios de Santa Catalina y de los Montes de María, con el tema “Memoria Histórica y transformación”, permitirá el desarrollo para estas zonas que vienen trabajando en el postconflicto.

La directora General de Icultur, Lucy Espinosa Díaz, y el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz, celebraron esta iniciativa que también resalta la imagen positiva del departamento.

Santos fue recibido en San Jacinto con muestras culturales, gastronómicas y artesanales