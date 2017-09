Lanzan aplicación que monitoreará su salud durante la visita del papa a Colombia

Por motivo de la visita del papa Francisco a Cartagena, Medellín, Villavicencio y Bogotá, el Instituto Nacional de Salud puso en marcha una aplicación digital, denominada “Guardianes de la Salud”, con la que vigilará posibles riesgos de salud pública en los eventos de afluencia masiva, a los que se espera asistan miles de colombianos y viajeros de otros países.

En Cartagena estos eventos serán: la bendeción de dos obras sociales de la Arquidiócesis: las obras Talita Kum y María Revive en San Francisco, el Ángelus en la plaza San Pedro Claver, bendición a los enfermos en la catedral Santa Catalina de Alejandría, y la misa en Contecar, el acto más importante de la visita.

La aplicación, que actualmente está disponible para celulares y tabletas con sistema operativo Android, es el resultado de un trabajo colaborativo, entre el Ministerio de Salud de Brasil y The Skoll Fundation y fue adaptada por el Instituto Nacional de Salud de Colombia, con el apoyo y Tephinet.

Las personas que descarguen la app podrán:

- Reportar si presenta síntomas de alerta para su salud, durante y después de asistir a un evento masivo.

- Reportar el estado de salud de un familiar.

- Acceder a recomendaciones e información útil en salud pública.

- Ubicar y consultar rápidamente instituciones de salud y farmacias cercanas al lugar en donde se encuentre el usuario, así como teléfonos útiles en caso de emergencia.

41 puntos móviles de atención en salud

En Cartagena la Administración Distrital ha dispuesto toda una infraestructura de salud para ofrecer a cartageneros, turistas y acompañantes internacionales una inmediata atención en salud en caso de ser necesario.

En el dispositivo participarán todas las Eps e Ips de la ciudad, la Defensa Civil, la Cruz Roja, el Grupo de Salud de la Policía Nacional y el Grupo de Búsqueda y Rescate de la Infantería de Marina, los cuales estarán coordinandos a través del Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres durante el recorrido que hará el Santo Padre, explicó Adriana Meza, directora del Dadis.

Habrán disponibles 41 puntos móviles de atención en salud, 4 puestos fijos en el Parque del barrio San Francisco, 3 en el Centro Histórico, y en Contecar, se ubicarán 10 puestos fijos.

En el recorrido se contará con el acompañamiento de 12 ambulancias mientras que en Contecar habrá disponibilidad de 10 ambulancias medicalizadas permanentes.

El Hospital Naval fue seleccionado como el centro de atención exclusivo del Papa en caso que sea necesario, y el Nuevo Hospital de Bocagrande para su comitiva papal.

Cabe destacar que todas las clínicas de la ciudad el viernes y sábado estarán en "Alerta Amarilla" y el domingo pasarán a "Alerta Naranja".

Pronunciamiento de Adriana Meza, directora del Dadis

Recomendaciones si usted va a uno de los eventos del papa

Deshidratación, quemaduras de sol, intoxicación y picaduras son algunas consecuencias que pueden aparecer si no se tiene cuidado asiste alguno de los eventos durante la visita del papa, el próximo domingo, 10 de septiembre.

- Manténgase hidratado, lleve al menos un litro y medio de agua por persona.

-Use bloqueador solar. También es importante usar gafas de sol y gorras.

- Si toma medicamentos, llévelos consigo.

- Llevar sombrilla, pero al momento de la misa deben cerrarla.

-Use prendas de vestir cómodas y que absorban el sudor.

-No consuma alimentos en ventas ambulantes, ya que pueden causar intoxicación o pueden ser difíciles de digerir.

-Evite llevar bebidas con contenido lácteo como leche, yogur y kumis, ya que requieren refrigeración y se descomponen fácilmente.

Además tenga en cuenta que a la misa que se realizará en Contecar no podrán asistir menores de 13 años, ni adultos mayores de 70, ni mascotas.

Finalmente en caso de necesitar atención informen la enfermedad, patologías y las medicinas que están consumiendo al personal médico y paramédico dispuesto en los diferentes sitios o llamando al 125 del Crued que permanecerá atendiendo las 24 horas