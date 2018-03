Las 'colombianadas' que se han convertido en mitos de Semana Santa

A pesar de que la forma en cómo se vive la espiritualidad en Colombia ha tenido leves cambios en comparación con algunas décadas atrás, hoy en muchos hogares todavía 'sobreviven' creencias y mitos que afloran en esta Semana Santa.

Por ejemplo, mitos como no bañarse, no comer carnes rojas y no hacer ruido en días santos, son algunos de los más comunes. La justificación de los anteriores se centra en el daño que se le puede hacer al cuerpo de Cristo con estos actos.

Otro de los más comunes es no tener relaciones sexuales. La creencia popular sitúa este acto como algo 'pecaminoso' y señala que aquella pareja que lo haga puede quedarse pegada. Los matrimonios tampoco son celebrados en Semana Santa.

Los baños en ríos y mares también son vistos como algo en contra de la espiritualidad, propia de los días santos. Los mitos dicen que adentrarse en afluentes hídricos puede convertir a las personas en un pez.

De otro lado, nacer el Viernes Santo puede ser considerado de mala suerte; es más, al niño que vio la luz en este día se le llama en algunos lugares "anticristo".

La salida de la casa después de las 3:00 p.m. también es sinónimo de una falta a la celebración a la religiosidad en Semana Santa, porque indirectamente "agrede la memoria de Jesús".

En esa medida, también se cree que azotarse puede ser una forma de ayudar a Jesús en su camino a la crucifixión. Además, se evita clavar puntillas en paredes u otros sitios.

Asimismo, en muchos hogares colombianos se guardan los cuchillos, machetes, navajas y tijeras, porque sino sangraban.

Por fuera del hogar, hay mitos como evitar realizar juegos de azar y recoger la flor de la mata de hierbabuena en la media noche del Viernes Santo para obtener buena suerte.

Y por último, no usar prendas de color rojo porque se le rinde un tributo a Satanás