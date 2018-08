El polémico discurso de Macías y otras controversias en la posesión de Duque

Discurso de Macías: polémico

El discurso del presidente del Senado, Ernesto Macías, se convirtió en tendencia en Twitter en menos de 15 minutos, y no por buenas razones.

Inició rindiéndole un homenaje al senador Álvaro Uribe, para posteriormente entregar cifras desastrozas del país y dejar al gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, como el peor de los últimos años.

"Y permítanme en este solemne acto rendirle el más sentido homenaje al expresidente Álvaro Uribe Vélez, por su grandeza. Es oportuno, hacerle un reconocimiento por haber salvado a Colombia de la inviabilidad; porque si bien es cierto, Uribe en el 2010, no dejó el país convertido en un paraíso, si lo entregó recuperado y con buenas tendencias", dijo.

Añadió, "Hoy recibe usted un país, con el deshonroso record de ser el primer productor de coca del mundo, con más de 210 mil hectáreas sembradas y una producción de 921 toneladas métricas de cocaína. Hoy recibe usted un país, en el cual, el Gobierno saliente categorizó a los extraditables. A usted le corresponde recuperar la autoridad y extraditar a todos los narcotraficantes, sin excepción alguna. Hoy recibe usted un país, con millones de víctimas sin atención del Estado, el Gobierno saliente las utilizó como bandera política, pero no las atendió; inclusive, las víctimas de las FARC fueron ignoradas en los Acuerdos de La Habana".

Las reacciones en las redes no se hicieron esperar.

Qué vergüenza el discurso de señor Macías, sin talla para ser presidente del senado: convertir la ceremonia de posesión en un homenaje a Uribe es una afrenta a medio país, una manera de seguir incendiando el país que debe conducir ahora Ivan Duque. — Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) 7 de agosto de 2018

Jamás en la posesión presidencial de un país serio, Estados Unidos por ejemplo, se ha visto lo que el Senador @ernestomaciast está haciendo: polarizando más el país. Haciendo un balance tan belicoso del Gobierno anterior. — Vanessa De La Torre (@vanedelatorre) 7 de agosto de 2018

Negación de ingreso a senador de las Farc

El senador Carlos Lozada, integrante del Consejo Político Nacional de las Farc, denunció a través de su cuenta de Twitter que no lo dejaron ingresar al acto de posesión de Duque. “Es increible, vengo a la posesión del presidente Duque como senador electo y traigo mi credencial que me acredita como senador y no se me permite entrar, considero que es un atropello a los derechos políticos de la oposición y las fuerzas alternativas”, expresó.

Publicidad de despedida a Santos

El senador Álvaro Uribe compartió en su cuenta de Twitter la imagen de una publicidad que salió en un periódico y que fue pautada por el Centro Democrático en la cual se dividen en puntos el país que deja Juan Manuel Santos, haciendo referencia solo a cosas negativas como aumento de cultivos de coca, mayor burocracia, corrupción y derroche. La imagen fue criticada por muchos usuarios.