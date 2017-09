Las Farc cuestionan declaraciones del alto comisionado de paz

Un cuestionamiento al alto comisionado de Paz, Rodrigo Rivera, por su declaraciones en el sentido de que hay colados en las listas de reinsertados, le hizo este viernes el desmovilizado grupo exguerrillero de las Farc.

En un comunicado, la organización política sostiene que “entre otros factores de preocupación para las Farc-Ep, desde la llegada al cargo de Rivera, la CSIVI ha ralentizado su trabajo hasta su práctica parálisis, además de no haber accedido el Alto Comisionado a mantener ni una sola reunión de trabajo bilateral con los representantes de las Farc en dicho órgano de implementación, metodología imprescindible para resolver los muchos problemas que afectan a la construcción de la paz en estos momentos”.

Incluso manifiestan que Rivera hizo un “escándalo mediático” con relación a los supuestos colados en el proceso de paz, “escándalo que incluye claramente la construcción de una matriz mediática que parece destinada no a arreglar problemas y discrepancias, sino únicamente a judicializar a los representantes de las Farc o convertirlos en blanco de alto valor estratégico, como cuando ejercía de Ministro de Defensa. Esa confusión entre las competencias de antiguas y actuales responsabilidades políticas no ayudan en absoluto a construir la paz”.

Le piden al Alto Comisionado que traslade a las Farc sus puntos de vista en reuniones de trabajo y no a través de los medios de comunicación. “En las listas de integrantes de las Farc elaboradas conjuntamente por los equipos de trabajo del Gobierno Nacional y las Farc, que incluyen a fecha de hoy más de 14.000 personas, no hay ningún “colado” por la sencilla razón de que esas listas no están concluidas ni cerradas, sino inmersas en un proceso complejo de elaboración y comprobaciones que comenzó cuando aún existía la Mesa de Conversaciones y que no concluirá hasta que se hayan terminado de examinar por la Sala de Amnistía e indulto de la JEP la situación legal de todos los integrantes de las Farc-Ep, tal y como se establece literalmente en la página 296 del Acuerdo Final y en el artículo 26 de la ley 1820 de 2016”.