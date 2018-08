Las irregularidades que rondan el accidente del bus colombiano en Ecuador

Un día después del trágico accidente de tránsito de un bus colombiano en territorio ecuatoriano, que dejó un saldo de 24 personas fallecidas y 22 heridos entre colombianos y venezolanos, se empiezan a conocer una serie de irregularidades que han rodeado el siniestro.

Según las autoridades, entre las irregularidades que se han detectado se encuentra la no autorización del vehículo para tránsito internacional y la falta de licencia del conductor que aparecía reportado como afiliado a la empresa Cotranespeciales del Oriente, con sede en Cúcuta (Norte de Santander).

El superintendente de Transporte, Javier Jaramillo, explicó que la licencia del conductor es categoría C1, que no le permite manejar bus. “Toda la responsabilidad recaerá en la empresa Cooperativa de Transportes Especiales del Oriente, a la que pertenecía este bus, pues era obligación de la misma haber hecho la desvinculación del vehículo si ya este no hacía parte de su flota de buses”, dijo.

Jaramillo manifestó que aunque el dueño del bus asegura que desde diciembre se había pedido la desvinculación del bus al Ministerio de Transporte, en la entidad no se tiene esa carta. “La empresa es responsable de ese bus hasta que se desvincule y por lo tanto debe saber qué está haciendo el bus".

El superintendente sostuvo que el contrato del viaje era por un valor de 9 millones de pesos, un 50 % al iniciar el recorrido y un 50 % restante al terminar, cubriendo la ruta Neiva-Pitalito-Mocoa-Villa Garzón-La Hormiga-San Miguel-Ecuador-Lago Agrio y viceversa.

Otras de las irregularidades que se identificó es que el vehículo buscó una ruta que le permitiera evadir los controles de las autoridades, además que antes del viaje el automotor accidentado había estado varado más de seis días en Neiva (Huila), según el Minstransporte.

Frente al caso se pronunció la ministra de Transporte de Colombia, María Ángela Orozco, quien afirmó que garantizará el acompañamiento de la investigación que viene realizando la Policía Nacional, en coordinación con la Interpol en este siniestro.

“Nuestra responsabilidad es garantizar que no haya impunidad en este tipo de investigaciones. Tienen que darse las investigaciones a las que haya lugar, desde el punto de vista administrativo y penal. Me comprometo a que no haya impunidad en este proceso”, dijo Orozco.

La jefe de la cartera sostuvo que se interpondrán las denuncias penales para dar con los responsables de este siniestro. "Estamos hablando de multas y cancelación de la licencia de funcionamiento. Ha habido apertura criminal en este caso, que se adelantará por parte de la Fiscalía", indicó la funcionaria.

Por su parte, el director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, general William Salamanca, indicó que junto con las autoridades de Ecuador avanzan en la investigación del accidente.

“Ya se ha iniciado una apertura criminal, pero no quiero violar el debido proceso. Ya abrimos la investigación y haremos una cruzada nacional para que en Colombia no se sigan presentando siniestros, ya que tenemos más de 6500 vidas perdidas en las vías. Queremos crear conciencia en los colombianos y revisaremos todas las estrategias para reducir la accidentalidad”, manifestó.

Orozco también anunció cambios en materia tecnológica para endurecer los controles en las vías, y evitar más casos como el ocurrido con el bus en Ecuador. También señaló que los controles se extenderán a las fronteras, donde existen zonas que no cuentan con vigilancia y permiten que vehículos como el accidentado puedan salir del país sin cumplir con los requisitos.

La ministra manifestó que le dará “dientes” a la Superintendencia para que vigile y realice las debidas sanciones en casos como estos. “La entidad no tiene personal y hay que fortalecerla de manera inteligente y, sobre todo, contar con una campaña de concientización de las normas. Cualquier reforma toma tiempo y, mientras tanto, garantizaremos que no haya impunidad”, añadió.

LAS VÍCTIMAS

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia confirmó que de las 24 víctimas fatales que se presentaron en el siniestro en Ecuador, 19 corresponden a colombianos, de los cuales siete ya han sido identificados por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal de Ecuador.

El director de Medicina Legal en Colombia, Carlos Valdés, aseguró que las pruebas forenses para identificar a las víctimas fueron entregadas por la Cancillería colombiana y que espera que en el transcurso del día termine la identificación de los demás cuerpos.

Hasta ahora, las personas identificadas son: Elcin Vergara, Francy Ordóñez, María de Jesús Chaparro, Blanca Doly Ortíz, Helbert Hinbachi, Carmen Elisa Mosquera Mosquera y Omar Torres Amaya.

Entre tanto, la Cancillería sostuvo se procederá a tramitar los registros de defunción y a realizar gestiones para su repatriación, en coordinación con las familias para la recepción de los restos mortales.

Frente a los colombianos heridos y fuera de peligro, el consulado de Colombia en Quito reportó que se ha confirmado la identidad de 12 nacionales, entre ellos ocho mujeres, tres hombres y un menor de edad internados en varios centros asistenciales.

Martha Isabel González, sobreviviente del accidente, afirmó que asistió gracias a la invitación de una amiga que identificó como Claudia, quien organizó de manera gratuita la salida. “El paseo estaba programado para febrero, pero en esos días dijeron que el carro lo habían sometido a mantenimiento por lo que arrancamos en agosto”, dijo Martha a la emisora Blu Radio.

Precisó que durante la excursión le pareció muy extraño la ruta que emprendieron, pues al principio les dijeron que saldrían del país cruzando la frontera con Ipiales, Nariño, pero no fue así.

La mujer, quien es oriunda de Cali, narró que antes de cruzar la frontera con Ecuador, el bus tuvo nuevas fallas, esta vez por una balinera, que les tocó importar desde otra ciudad.

“Allí el mecánico revisó el bus y dijo que lo que habían hecho anteriormente había agravado la situación mecánica del bus. Cuando nos arreglaron el vehículo cruzamos de noche”, dijo.

Hasta el momento las autoridades de Colombia y Ecuador no han revelado los nombres de las demás victimas mortales y se espera que en los próximos días se conozcan las causas del accidente.