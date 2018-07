Las otras renuncias que están pendientes en el Senado

Pasará una semana más para que en el Senado de la República se tramite la carta de renuncia del senador y expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez.

El exmandatario tiene una incapacidad médica hasta el próximo viernes 3 de agosto, ese día no sesionará el Senado y será tan sólo hasta el miércoles 8 de agosto, día en que volverá a haber sesión plenaria de la corporación, cuando se discuta la dimisión.

Pero hay dos casos más de posibles renuncias que no se han concretado. El primer caso es el de la senadora Aída Merlano, conservadora, quien está actualmente detenida y sobre ella además recae una petición de la Procuraduría para que no se declare su elección, esto porque habría incurrido en delitos electorales, entre ellos la compra de votos.

Por reglamento del Congreso, Merlano tenía plazo para posesionarse hasta este lunes, pero hasta caída la tarde no se conocía renuncia alguna. En su caso además aún no es claro si aplicaría la silla vacía, es decir que el Partido Conservador perdería esa curul y no se podría dar paso a otro candidato, que por votos sería Soledad Tamayo.

En las filas de las Farc también se presenta una situación similar. El senador Iván Márquez decidió no posesionarse, así se lo retificó la semana pasada a su partido, pero la misiva renunciando a la curul no se radicó ante la Secretaría General.

Márquez al parecer sí tiene un reemplazo, se trata de Israel Alberto Zúñiga, conocido como Benkos Biohó.

Tanto Merlano como Márquez deberán enfrentar un proceso por pérdida de investidura, eso debido a que no se posesionaron en el plazo estipulado.