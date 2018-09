Las polémicas figuras de Duque y Uribe para la Feria de Bucaramanga

El secretario de Desarrollo Social de Bucaramanga, Jorge Figueroa, aseguró en su cuenta de Twitter que las imágenes del senador y expresidente Álvaro Uribe y del mandatario Iván Duque le parecen una falta de respeto con los dos políticos.

"Estas figuras alegóricas de la Feria de Bucaramanga sobrepasan la ética y la estética para caer en la grosería...", afirmó el funcionario.

Me encanta el humor, pero esto no lo es... Una groseria retratar a @AlvaroUribeVel de demonio asesino y a @IvanDuque de arrodillado... pic.twitter.com/MVP1qjcQyh — JorgeFigueroaClausen (@figuerjoda) 6 de septiembre de 2018

A la crítica de Figueroa se unió el integrante del partido Centro Democrático en Santander, Laureano Tirado, quien explicó que los monumentos son ridículos.

"No le hace bien a la democracia, ni al proceso de unidad que está liderando el presidente Iván Duque", dijo.

¿Qué dice el Instituto Municipal de Cultura?

Para Néstor Rueda, director del Instituto Municipal de Cultura de Bucaramanga, Imctb, entidad que se encarga de la organización de la Feria de Bucaramanga, estas imágenes hacen parte de la creatividad de los artistas y no están pensadas para ofender.

"No es por burlarse de los personajes. Este año tenemos un tema específico que son los mitos y leyendas. Los artistas decidieron usar a los políticos que estuvieron en campaña presidencial para que representaran un mito. Además de Uribe y Duque están Mockus, Fajardo, Vargas Lleras, entre otros", dijo Rueda.

De acuerdo con el Director del Imctb, ni el Alcalde, ni la Administración Municipal, ni el Instituto se hacen responsables de censurar la libertad de los artistas. Rueda explicó que los monumentos son exagerados, pero son para reírse, no para enojarse.

"El año pasado los artistas pusieron a Rodolfo Hernández como un mototaxista y a un concejal como usuario de este servicio 'pirata'. Tanto el concejal como el Alcalde se rieron y se tomaron una foto con sus monumentos. El montaje de las imágenes está prevista para el viernes 7 de septiembre, a partir de las 8 de la mañana", comentó Rueda.

Frente a las quejas, el jefe de Gobernanza de la Alcaldía de Bucaramanga, Manuel Azuero, aseguró a Vanguardia.com que la posición de la Administración Municipal es no meterse a definir la producción de los artistas.

"El talento, el pensamiento, la creatividad y la imaginación del artista no las podemos censurar. Es como si uno le pidiera a un periodista que cambie una nota. No le corresponde a la Alcaldía decir si está de acuerdo o en desacuerdo con la muestra artística. También es respetable que alguien no esté de acuerdo con las imágenes. Respetamos las opiniones de todos", expuso Azuero.