'Las promesas inconclusas' que detonaron el paro cívico en Buenaventura

“El Gobierno nos vende quimeras”. Con esta frase algunos empresarios de Buenaventura resumen las promesas que año tras año se le han hecho al principal puerto sobre el Pacífico colombiano.

Quimeras por que se anuncian soluciones mágicas como, por ejemplo, una gran inversión China. “No conozco en Latinoamérica la primera inversión de China, ellos a lo que le jalan es al comercio”, afirma el empresario del sector logístico José Pablo Castillo quien considera que a lo largo de la historia le ‘han metido mucho cuento’ a esta comunidad.

El Gobierno Santos hace dos años informó que con un préstamo de 400 millones de dólares del BID se atenderían las necesidades urgentes de cuatro ciudades del Pacífico, entre ellas, Buenaventura que recibiría 80 millones de dólares. La promesa con este dinero es que el puerto tenga 24 horas de agua, hasta ahora la gente sigue esperando.

Al mismo tiempo, se anunciaron inversiones en educación, como la nueva sede del Sena, proyecto en ejecución y el megacolegio de San Antonio, las cuales generan esperanza, pero su desarrollo lento y lleno de tropiezos causa la sensación de que nada de lo que llega es suficiente.

El padre Adriel Ruíz resume en dos aspectos lo que pasa en Buenaventura: un abandono sistemático del Estado, lo que ha generado pobreza (80 % de la población está en esta condición), desempleo que afecta al 60 % y analfabetismo (17 %). Por otro lado, “la institucionalidad del Municipio no funciona y todo lo que se hace resulta mal hecho o cae en manos de la corrupción a lo que se suma la violencia”.

Pero los problemas de Buenaventura van más allá de la falta de recursos. Alexander Micolta, presidente de la Cámara de Comercio, considera que la fragilidad de la institucionalidad social, afectada por la inseguridad (narcotráfico y las bandas criminales), han creado un caldo de cultivo que coarta a la comunidad. “Veo el paro cívico que se desarrolla en este momento como una oportunidad de hacer una catarsis, podría ser el camino para que la sociedad se empodere”, opina.

Ahora el Gobierno lanza otro plan, el proyecto de nuevas ciudades que busca crear otra Buenaventura, generar 60.000 empleos en los próximos 20 años y atraer 150 empresas. ¿Otra quimera? se preguntan muchos bonaverenses.

Pero mientras la ciudad parece naufragar, el sector portuario marcha a toda vela. En los últimos dos años se han hecho inversiones por más de 400 millones dólares. Al año, el comercio exterior que pasa por el puerto le deja al país 5,8 billones de pesos, similar al recaudo de una reforma tributaria.

NO HAY HOSPITAL

Hace cerca de tres años Buenaventura está sin hospital de segundo nivel, se cerró por los malos manejos administrativos y laborales. La deuda de esa entidad sumaba 20.000 millones de pesos. En junio del año pasado se aprobaron regalías por 7094 millones para la remodelación de la institución de salud y se acordó en su momento con el Ministerio de Salud el apoyo para la reapertura con otras inversiones.

María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle, dijo que ese hospital no se puede reabrir hasta que culminen las remodelaciones en las que se han invertido 5000 millones de pesos, recursos que no han sido suficientes. “Buenaventura es un Distrito y la Gobernación no tiene competencia, pero se ayudó en la gestión con el Ministerio de Salud para buscar más recursos. Se espera que en septiembre de este año se pueda reabrir la institución”, dijo.

Los bonaverenses cuentan con un hospital de nivel medio, centros de salud y una clínica. “La gente tiene razón al pedir más servicios de salud, Buenaventura tiene unos 400.000 habitantes y lo que hay no es suficiente. Es innegable que los procesos han sido lentos y se han presentado problemas en la contratación del hospital”, reconoció la funcionaria.

La mayoría de la población de Buenaventura tiene Sisben y la tasa de mortalidad infantil es de 27,6 por cada 1000 nacimientos, la más alta del país.