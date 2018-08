Críticas en redes al discurso de Ernesto Macías, presidente del Congreso

El discurso que el presidente del Congreso, Ernesto Macías, realizó durante la ceremonia de posesión de Iván Duque como nuevo presidente de Colombia se volvió tendencia en redes sociales como Twitter, en donde alcanzó el primer lugar de los temas más comentados.

Analistas y periodistas criticaron a Macías por cada uno de los puntos que tocó durante su discurso, que arrancó con un homenaje al expresidente Álvaro Uribe Vélez y continuó con fuertes críticas al legado del presidente saliente, Juan Manuel Santos.

El riesgo de no comprender los escenarios: ese mezquino rosario de quejas domésticas, en un evento de importancia internacional lleno de invitados extranjeros, es vergonzoso: Ernesto Macías acaba de hacer quedar mal a todo el país ante el continente.

El discurso del Sr. Macías es una amenaza a cielo abierto y una notificación perentoria al presidente de lo que puede o no puede hacer su gobierno. Tenebroso.

Para que los colombianos que no votamos por él creamos el discurso de reconciliación de Duque, el Presidente debe desmarcarse de la actitud mezquina y camorrera de Macías y sus similares.

El discurso del presidente del senado Ernesto Macias deja claro que quién manda es el senador Uribe. Le deja claro al presidente Duque que el líder es el ex presidente y no él.

Me retiro del acto protocolario porque no pude aguantar el inapropiado y agresivo discurso del Senador Macías. Lamento mucho no poder oir el discurso del Presidente Duque. Lo escucharé por televisión. Espero que sea mejor. ¿Ese es el pacto nacional?

