“Las víctimas seremos las principales defensoras de la paz”: Yolanda Pinto

Con el propósito de reforzar el carácter integral de la reparación, Yolanda Pinto de Gaviria tomó posesión ante el Presidente de la República como nueva directora de la Unidad para las Víctimas, en remplazo de Alan Jara.

Yolanda Pinto de Gaviria, fue Senadora de la República, Secretaria General del Instituto Nacional de Vías (Invias) durante 5 años, Directora de Relaciones industriales del antiguo Ministerio de Obras Públicas, entre otros cargos, y en esta oportunidad pondrá su amplia experiencia en la administración pública al servicio de las víctimas.

En el 2000, acompañó a su esposo, el entonces gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, en la campaña por la NoViolencia, con la que proponían una actitud de respeto por los derechos humanos y la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos como alternativas ante la difícil situación humanitaria que vivían el departamento y el país en ese momento.

Tras el asesinato de su esposo por parte de las Farc, en un fallido operativo de rescate, Yolanda Pinto de Gaviria en medio del dolor, expresó de inmediato su disposición a perdonar. Y “tome la decisión de blindar mi alma y mi corazón, contra el odio y el rencor, mi vida no se convertirá en un infierno, a mi corazón no entraría el odio ni el deseo de venganza, y así he podido vivir en paz estos 15 años sin Guillermo”, explica.

Desde entonces, continuó trabajando intensamente por la libertad de todos los secuestrados y la búsqueda de un acuerdo humanitario y posteriormente apoyó, como lo hizo la gran mayoría de las víctimas, la negociación del fin del conflicto con las Farc. “Gracias por permitirle a mis adorados nietos, al igual que a todos los niños del Colombia, vivir en un país diferente del que nos tocó a nosotros”, le dijo al Presidente Juan Manuel Santos después de la firma del acuerdo.

Ahora, como Directora de la Unidad para las Víctimas, su propósito es que los sobrevivientes del conflicto estén en el centro de la implementación del acuerdo con las Farc, como ya lo estuvieron durante la etapa de negociación.

“Somos 8 millones de colombianos que vivimos el impacto de la guerra, no con las Farc solamente, sino con todos los diferentes actores del conflicto colombiano. Somos el 15% de la población. Vamos a abrazar el acuerdo, lo defenderemos con fuerza y convicción, y no permitiremos que nadie nos quite lo que hemos logrado”, afirma y recuerda que son precisamente las víctimas las mayores beneficiarias de lo acordado en La Habana.

“La Ley de Víctimas consagra herramientas de reparación encaminadas no solamente a indemnizar sino por sobre todo nos ayudaran a devolverles a las víctimas la paz, la confianza, la tranquilidad y su liderazgo. Yo sé que para ellas es muy doloroso lo que pasó, pero este esfuerzo se está haciendo para que ellas puedan seguir adelante, para que más pronto que tarde, podamos mirar a los ojos a nuestros victimarios sin odio y sin rencor, para que podamos vivir en paz”, dice.

Va a trabajar por fortalecer el carácter integral de la reparación, entendiendo que esta no se trata solo del pago de una indemnización sino que incluye la atención que reciben las víctimas en materia de salud, educación, empleo y generación de proyectos productivos, la cual les permite mejorar sus condiciones de vida.

Por eso, entre sus principales propósitos estarán reforzar la labor que la Unidad hace en materia de atención psicosocial, para apoyar la recuperación emocional de las víctimas, y trabajar de manera más coordinada con alcaldes y gobernadores, así como con todas las entidades del Estado que tienen responsabilidades en materia de reparación.

“Esto es para que lo hagamos todos juntos, articulados y comprometidos. Vamos a trabajar de la mano con las entidades nacionales y territoriales por la reparación”, señaló.