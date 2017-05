"Le pedimos a Fecode que volvamos a la mesa a negociar y que finalice el paro"

Ante las exigencias del gremio de maestros que presiona al gobierno mediante un paro nacional, la ministra de Educación, Yaneth Giha, asegura que se ha venido cumpliendo con los acuerdos pactados con Fecode y que por ello se hace innecesario el cese de actividades.

COLPRENSA habló con la ministra acerca de los puntos en disputa y de por qué no se ha podido llegar a un consenso entre las dos partes.

- ¿Qué se pactó en cuanto a nivelación salarial?

Pactamos que para 2019 íbamos a tener una nivelación salarial que constaba de doce puntos adicionales a lo que se le paga a cualquier funcionario público. El año pasado fueron dos puntos, este año dos puntos, en el 2018 serán tres y en el 2019 otros tres.

- ¿Este año ya se les pagó este incremento?

Si este año no se les a pagado el incremento acordado es porque la Mesa Nacional, que está suspendida en este momento por una tutela, no ha acordado el aumento salarial para todos los funcionarios públicos. Cuando haya acuerdo se les pagará un 2 % más y, sin lugar a dudas, se hará el pago con el respectivo retroactivo.

- ¿Hay avances en el tema del escalafón docente?

El ascenso en el escalafón estuvo represado por muchos años, el año pasado se logró destrabar gran parte. De los 36.000 docentes que se presentaron el año pasado, el 70 % logró ascenso, con el otro 30 % se hizo un curso de tres meses con universidades, pagado por el gobierno, que darles la oportunidad de ascender.

- ¿Cuáles son los avances en educación preescolar?

La ley 115 habla de tres grados de preescolar. Colombia solo tiene uno y se dijo que se iba a aumentar y nunca se hizo, eso es histórico porque en 20 años no ha pasado nada, ese es uno de los acuerdos de mayor trascendencia, que además ya validamos en la comisión de primera infancia y que cuenta con atención integral, que comprende servicios de nutrición y acompañamiento psicológico, algo que nunca se había visto.

LOS DESACUERDOS

- ¿En qué temas no se han puesto de acuerdo?

Han sido horas y horas de trabajo con Fecode y hemos llegado a once acuerdos de diferentes temas. Hasta el martes estuvimos negociando, pero cuando llegamos a temas económicos fue cuando se pararon de la mesa.

- ¿Cuáles otros beneficios económicos piden?

Piden una bonificación por servicios prestados, esta es una bonificación que se da a funcionarios públicos, que ellos como régimen excepcional no tienen y la están solicitando. Esta prima se entrega por año cumplido de trabajo y va del 35 % al 50 %, dependiendo del salario. Este tema está en el pliego de peticiones y está congelado hasta que la mesa nacional se reactive.

- ¿Se debe modificar el Sistema General de Participaciones (SGP)?

El SGP es con el que se distribuyen los recursos, de ese presupuesto se va más del 70 % para el pago de la nómina y tenemos ciertas limitaciones, entonces ellos por eso nos dicen que lo reformamos y es verdad, nosotros estamos en un proceso de revisión para poderle dar cabida a todos los temas del sector educativo.

Aunque tenemos que ser responsables fiscalmente y no podemos asumir compromisos que pongan en riesgo estos recursos y queremos que entiendan que esa es la realidad del país en este momento.

- ¿Por qué no se ha pagado la deuda de 1,8 billones que se le debe a varios maestros?

No es una deuda, son unas pretensiones legales y muchas de estas tienen implicaciones penales, hay unos grupos de abogados que a punta de tutelas quieren sacar tajada del erario público.

No es que no queramos pagar, son 1,8 billones que hay que revisar si se deben pagar y quien las paga si el SGP, las alcaldías locales, la gobernación o del Presupuesto General de la Nación. También pedimos unos conceptos al Consejo de Estado para que definan cuáles son legales y cuáles no, pero el compromiso es destrabar el tema.

- ¿También están pidiendo que se cambie el modo de pagar una de las primas extralegales?

Esta es una prima que se caracteriza porque no puede faltar ningún día o la pierden, y ellos piden que sea de forma proporcional a los días trabajados, pero este mecanismo incentiva a que asistan a su trabajo y no afecten el derecho a la educación

LA NEGOCIACIÓN

- ¿Por qué las negociaciones no dieron resultado y Fecode decide irse a paro?

Este paro que arranca hoy no es necesario. Hemos dado cumplimiento a los acuerdos que hasta hoy se han venido trabajando con Fecode, se ha respondido año a año como se había pactado.

- ¿Las peticiones de Fecode, entonces, son injustificadas?

Las solicitudes son legítimas y justificadas, el paro es el que creemos que no se justifica.

- ¿Cuándo vuelven a hablar?

Yo estoy lista para hablar con ellos, las conversaciones deben acercarnos pero hay que conversar. Hoy hay 8 millones de niños fuera de las aulas de clase, a los que no les hemos podido garantizar el derecho a la educación, le pedimos a Fecode que volvamos a la mesa a negociar y que finalice el paro.

- ¿Están dispuestos a ceder?

Una cosa es el presupuesto de educación, que es una prioridad del gobierno de Santos, ahora bien, cuando el presidente dice que no hay para dar más dinero, es porque hay que ser responsable fiscalmente. Sin embargo, con el Ministerio de Hacienda estamos revisando el SGP y hay posibilidades en ese sentido.

Nosotros también invitamos a Fecode a tener estas discusiones a largo plazo, pensando en la reforma al SGP y ahí fue cuando se pararon de la mesa.

LA SALUD

- ¿Por qué no se ha avanzado en temas de salud?

Fecode hace parte del consejo directivo del Fomag, que es el fondo del magisterio encargado de todo el tema de las prestaciones sociales. Fecode tiene dos puestos, el ministerio tiene uno, otro es para el ministerio de Trabajo y otro para el de Hacienda, desde mi llegada una de las cosas que tratamos de mover fue esa licitación pública en la fiduprevisora, que viene avalada por un estudio para mejorar la salud en el país. La primera licitación se fue desierta, porque no cumplían los requisitos, se abrió nuevamente teniendo unas mejoras para que no volviera a suceder lo mismo y cuando estaba ya a punto de cerrar llegó una carta de la Procuraduría y hace una serie de planteamientos que sugieren suspender el proceso, acogimos las instrucciones en el Fomag y prorrogamos los contratos vigentes, porque no podíamos dejar a los docentes sin salud y empezamos a resolver las inquietudes de la Procuraduría.

El día de ayer recibí una carta de la Procuraduría en donde nos dice que finaliza el control preventivo y nos hace unas recomendaciones en las que tenemos que trabajar, hoy tenemos una recomendación con el Fomag para hablar este tema.