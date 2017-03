"Le voy a decir al fiscal Martínez que acuse a la ministra o cierre el caso"

El presidente Juan Manuel Santos estuvo este miércoles visitando varios municipios del Valle del Cauca y terminó su recorrido en Palmira, para participar de la inauguración del aeropuerto ‘Alfonso Bonilla Aragón’ y desde allí defendió a sus ministras que resultaron involucradas en las investigaciones relacionadas con Odebrecht.

El presidente se había referido este martes a la transparencia en las obras de infraestructura que se han venido adelantando y aseguró que Odebrecht solo era una “manzana podrida” que no podía dañar la buena gestión que se ha venido realizando, pero no había hablado del caso de la obra Ocaña- Gamarra.

“Ahí también no hubo absolutamente nada indebido. Recuerdo muy bien la discusión cuando se habló de abrir licitación. No se podía abrir licitación porque no había espacio fiscal y la decisión que tomó la ANI fue optar por la vía del otrosí, algo que nosotros habíamos dicho que en la medida de lo posible no se utilizara”, recordó.

Dijo que entre las indagaciones que se están haciendo acusaron a dos de sus ministras, la exministra de Educación Gina Parody y la exministra Cecilia Álvarez.

“Una acusación totalmente temeraria e injusta. La propia secretaría jurídica de la Presidencia emitió un concepto diciendo que aquí no había ningún conflicto de intereses, nada tenía que ver la ministra de Educación o la ministra de Transporte en ese momento con la decisión, que ni siquiera era una decisión de aprobación de unas licencias futuras o de un otrosí como lo que sucedió con Ocaña – Gamarra”, dijo.

Por ello, y defendiéndolas aseguró: “Le voy a pedir al señor fiscal que acuse a la ministra o cierre el caso, porque no podemos dejar que personas honestas se mantengan en la picota pública durante un tiempo indefinido contra su honra, contra su buen nombre, porque aquí en este Gobierno hemos hecho las cosas correctamente”.

Lo anterior, porque el pasado 6 de marzo la Fiscalía decidió abrir una indagación preliminar por presunto interés indebido en la celebración del contrato para la construcción de dicho otrosí en contra de las dos exfuncionarias.

El presidente también aseguró que le pedirá a la Contraloría que envíe un equipo especial para que compruebe, “hasta el último detalle si ha habido algún tipo de detrimento patrimonial para el Estado en el otrosí y estoy seguro que no lo va a encontrar”.