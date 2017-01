“Les conviene mostrarnos como personas violentas”: Animalista Natalia Parra

En un acuerdo con la Policía, varios movimientos animalistas se manifestaran en contra de la tauromaquia, en un punto específico ubicado a unos 800 metros de La Plaza de Toros (cerca de la torre Colpatria) con el fin de evitar que se agreda a los asistentes a las corridas y disturbios como los que ocurrieron el fin de semana pasado que dejaron 30 personas heridas, cinco de ellos uniformados.

Natalia Parra, Directora de la plataforma animalista ALTO (Animales Libres de Tortura), explica cómo se organizaron para este domingo las manifestaciones a fin de que sean escuchados por la Corte Constitucional, cuyos miembros se reunirán de nuevo este lunes para definir la suerte de las corridas de toros en el país.

- ¿Por qué se eligió el lema 'Sí a la lectura, no a la tortura'?

Por toda la situación que se presentó el domingo pasado. Éramos casi 30 mil personas manifestándonos pacíficamente pero llegaron unas personas a armar el desorden y empezaron a agredir a los taurinos. Aunque ellos también han levantado toda una serie de acusaciones, como por ejemplo que se les apuñaló, no existe ningún registro de apuñalamiento, pero más allá de eso, efectivamente sí se presentaron cosas que no corresponden a una manifestación pacífica; igual, entendemos que a quienes organizan este tipo de eventos les conviene mostrarnos como personas violentas, brutas, etc.

Por eso dijimos 'vamos a manifestarnos de nuevo, pero vamos a hacerlo de una manera que sea muy evidente de que es una manifestación pacífica', vamos a estar sentados, para mostrar que estamos desarmados, y vamos a llevar un libro para leer. ¿Qué más pacífico que eso?

- ¿Están de acuerdo con la distancia que la Secretaría de Gobierno dispuso para la manifestación?

Estuvimos reunidos con la Secretaría de Gobierno que nos proponía que nos hiciéramos demasiado lejos de la Plaza, en que la palabra manifestación no tendría tanto sentido, si bien vamos a estar más lejos que la vez pasada, cerca de la torre Colpatria en la avenida 26.

Sí queríamos estar más cerca para mostrarles nuestro descontento a los asistentes de las corridas de toros de forma pacífica pero las autoridades no querían tanta cercanía, ellos querían que estuviéramos en otro punto de la ciudad, en un parque haciendo actividades, pero de eso no se trata.

- ¿Eso cambió los planes iniciales?

Hace 20 días teníamos planeado que el primer día hiciéramos la manifestación masiva, que efectivamente se hizo y terminó enlodada, tan solo se resaltó la parte violenta pero si en realidad las 30 mil personas hubiéramos sido violentos las consecuencias habrían sido terribles, lo que pasó es la muestra de que personas muy específicas fueron las que cometieron esos actos, con una respuesta pésima de la Policía.

Por eso ahora planeamos una reunión académica donde vamos a explicar el marco jurídico.

- ¿Cuál es el deber que tienen al manifestarse?

Cuando el Alcalde de Bogotá, luego de la situación del domingo, prácticamente nos trata de matones en un tweet y platea que no va a dejar realizar la manifestación o enviarla absolutamente lejos, creemos que tenemos que manifestarnos no solo por abogar por los seis toros que matarán este domingo, sino porque tenemos un deber, la manifestación es un derecho, y así como el Alcalde tuvo que acatar la sentencia que le ordenó devolver la Plaza, tiene que acatar el derecho constitucional a la movilización del ciudadano.

LAS PROVOCACIONES

- ¿Quiénes estuvieron detrás de los disturbios?

No sabemos, las personas que comenzaron todo el desorden tenían las caras tapadas, si bien luego vimos videos de personas infiltradas, también nos dimos cuenta de que aunque la policía había dicho que los manifestantes iban a pasar por una zona no finalmente no lo hicieron y estas personas agredieron con escupitajos y groserías a los taurinos, había animalistas intentando calmar y dialogar con estas personas pero el Esmad se fue contra ellos y al ver eso, otras personas reaccionaron ante los desmanes de la Policía.

Pero, si una persona ya está controlada por el Esmad, porque continúan dándole patadas dentro de los camiones, también hay un video de un miembro del Esmad disparándole a un perro lo que hizo que los animalistas reaccionaran, queda entonces la pregunta: ¿Por qué las agresiones a personas fuera de la manifestación?

- ¿Cree que estas conductas por parte de las autoridades hacían parte de provocaciones a los antitaurinos?

Cuando estaba por empezar la protesta metieron por plena Séptima, en un sitio que estaba específicamente destinada para los manifestantes, un camión con un toro adentro, no entendemos por qué si los toros que se iban a matar ya estaban dentro de la plaza al camión lo detuvieron un rato pero finalmente pudo pasar, si la manifestación hubiera sido tan violenta no me imagino lo que hubiera podido pasar, pero esto fue una clara provocación.

INTERESES POLÍTICOS O ECONÓMICOS

- ¿Quién causó estas provocaciones?

Esas teorías que se han movido de que han sido sectores políticos yo las descartó, más bien son sectores de interés. Los taurinos siempre han estado detrás de mostrarnos como violentos, de hecho antes de la manifestación me llagaron unos trinos de unos taurinos muy específicos diciendo que me iban a judicializar por la manifestación, previendo que iba a pasar algo así.

- ¿Qué piensa de la participación de políticos dentro de la protesta?

Yo creo que los políticos que estuvieron en la manifestación en medio de su diversidad y de su participación poca o mucha en lo que tiene que ver con los animales, más que generar una situación anómala estaban en su derecho de manifestar. Descarto totalmente que hayan tenido que ver con los disturbios.

- ¿Qué piensa de la posición que ha adoptado el alcalde Peñalosa?

Peñalosa tenía una orden judicial por parte de la Corte que le daba un plazo que ya se estaba cumpliendo para entregar La Santamaría, ese plazo se cumplió en agosto, la Alcaldía hizo todo el proceso pertinente para la entrega en arriendo de la plaza como era debido de acuerdo al fallo. Esas suspicacias políticas lo que hacen es abrir debates innecesarios.

Aunque, el hecho de no entregar la plaza era imposible, si se hubiera podido emitir un decreto dándole alcance a la consideración de la ONU para que alejara a los niños, niñas y adolescentes de la Plaza, y hubiera sido un buen gesto por parte de la alcaldía y hubiera podido correr ese riesgo.

- ¿Entonces no cree que en el fallo de la Corte hubieran favorecido a los intereses de algunas personas

Es la Corte quien hace una selección bastante particular de una tutela que finalmente no está representando a toda una serie de colombianos que exigen un derecho fundamental sino a un grupo poderoso, como es la corporación taurina. Fue un fallo que se demoró mucho en salir, con unas personas como el magistrado (Jorge) Pretelt, que aparte de todos sus escándalos de corrupción en este caso no se declaró impedido siendo que la mayor parte de los ingresos son de la ganadería. Por otra parte, el magistrado (Luis Guillermo) Guerrero entró ahí por parte del apoderado de la Corporación Taurina. Este es un fallo desfavorable que parece dictado por la Corporación Taurina.

- ¿Qué esperan que pase este lunes en la Corte?

La situación ha cambiado en la Corte, por lo menos ya no está el magistrado Pretelt, algunos miembros están dispuestos a estudiar más a profundidad los criterios éticos que podrían hacer que en esta ocasión se cambie el fallo. La demanda de constitucionalidad que presentaron unas estudiantes es interesante porque toca la ley 1757 que habla acerca del maltrato injustificado, este concepto puede ser un punto de partida.

Sin embargo, ayer encontramos unos trinos de Manolo Molés, que evidencian que están buscando que se dilate el fallo por medio del tráfico de influencias. Estamos a la espera de que la Corte tome una decisión en un tiempo prudente y acorde a lo que la normatividad ya se ha planteado acerca de que lo animales son seres sintientes y están sujetos a especial protección.