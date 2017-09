Listos los preseleccionados para la Dirección de Investigación de la JEP

El Comité de Escogencia del Sistema de Verdad, Justicia y Reparación anunció la lista de personas llamadas a entrevista para la convocatoria de la Dirección de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Se trata de Humberto Acevedo Quintero, Giovanni Álvarez Santoyo, Martha Nidia Galindo Gómez, Fernando Jiménez Montes, Miguel Ángel Parra Villarreal, María Consuelo Rincón Jaramillo, Flor Alba Torres y María Teresa Zárate.

El Comité de Escogencia también anunció que hará pública la grabación de las entrevistas de los aspirantes al cargo, a partir del 7 de octubre, en la página www.comitedeescogencia.com.

Una vez realizadas las entrevistas y finalizado el proceso de deliberación por parte de los integrantes del Comité de Escogencia, el 9 de octubre será anunciada la persona seleccionada para la Dirección de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.

PERFILES

Humberto Acevedo Quintero

Es abogado de la Universidad Santo Tomas, con maestría en Derecho Procesal Penal, especialista en Control, Investigación y Judicialización del Narcotráfico y en Derecho Público. Fue director Seccional del CTI en Medellín y Fiscal Destacado ante los Jueces del Circuito, entre otros.

"Con mi conocimiento por mas de 20 años, tanto en el campo de la investigación desde la búsqueda de elementos nos materiales probatorios hasta el llevar ante los estrados judiciales a muchos victimarios, para la búsqueda de una justicia, sin olvidar que en ese trasegar se conocen los aspectos del ser humano, que en ultimas es la esencia de todos los sistemas de justicia, permitiendo con ello conocer las expectativas, temores, e ilusiones del ser humano en conflicto y esta es una oportunidad para trabajar por este sistema de justicia", aseguró en su postulación.

Giovanni Álvarez Santoyo

Es abogado, con especialización en Derecho Penal y Criminología. Fue fiscal delegado ante los Jueces del Circuito, Fiscal Delegado ante el Tribunal para asuntos de justicia transicional, entre otros.

En su postulación aseguró: "He conocido de cerca la historia, las circunstancias y el desarrollo del conflicto armado en Colombia, no solo como Fiscal de Justicia ordinaria, sino como Fiscal Regional y como fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH, cargo que ocupe por cerca de 9 años, donde adelante con éxito investigaciones contra todos los actores armados del conflicto, finalmente hice parte de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, hoy Dirección de Justicia Transicional durante 7 años, allí me correspondió participar en todo el proceso de implementación de la estrategia de priorización de situaciones y casos, así como la tarea de estructuración y develación de los patrones de macro criminalidad, todo esto como coordinador del grupo de trabajo numero uno de esa Dirección".

Martha Nidia Galindo Gómez

Es abogada con especialización en derecho penal. Fue Juez Promiscuo Municipal de Málaga, Santander; auditor regional de la Contraloría, Fiscal regional en Bucaramanga, Fiscal Especializado de la Unidad de Derechos Humanos y Fiscal Delegado ante la Unidad de Justicia y Paz.

En su postulación aseguró: "Tengo el perfil para asumir la dirección de la Unidad de Investigación y Acusación que adelantará el ejercicio de la acción penal ante el Tribunal para la paz, en virtud de mi formación académica, mi experiencia como operador jurídico desde hace más de 25 años y como coordinadora de la sede de Bucaramanga de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía General".

Fernando Jiménez Montes

Es abogado con especialización en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas. Actualmente es consultor, fue Fiscal Seccional de Fiscalías y abogado litigante.

Ante el Comité dijo: "Toda mi vida profesional la he dedicado a contribuir al desarrollo y consolidación de los modelos de investigación y enjuiciamiento penal de Colombia y, en parte, de América Latina (México, Perú y Ecuador). Fui por más de 5 años investigador criminal (de campo y de la escena del delito), formado en Inglaterra y Colombia".

Miguel Ángel Parra

Es abogado especialista en Derecho Penal. Fue Juez Promiscuo Municipal de Málaga, Santander; Procurador Judicial Penal, Procurador Regional Penal de Santander, director Seccional del CTI en Cartagena y en Sincelejo, entre otros.

En su postulación aseguró: "Considero que la experiencia adquirida como Director del CTI, Fiscal Seccional, Procurador Judicial delegado ante Justicia y Paz me permite tener la visión de investigador y funcionario judicial para el cargo de Director Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz".

María Consuelo Rincón Jaramillo

Es abogada con especializaciones en Derecho Penal y en Casación Penal y Maestría en Derecho Procesal. Fue Fiscal Delegada ante los Jueces Regionales de Medellín, Magistrada en descongestión de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, magistrada en propiedad en Dicho Tribunal y Fiscal Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

"Pongo a su servicio mis conocimientos, inteligencia, experiencia e intuición como mujer, para sacar adelante los objetivos de la Jurisdicción de Paz. Todo esto, con las lecciones aprendidas de Justicia y Paz, donde he utilizado herramientas de derecho procesal, tales como acumulación de procesos, creando reglas de procedimiento, protocolos o guías para buscar la optimización de los recursos, logrando emitir el mayor número de sentencias contra máximos responsables, víctimas y delitos en el menor tiempo posible, y la construcción de los contextos de los crímenes, victimización y patrones de delitos, todo con enfoque diferencial y de género", señaló ante el Comité.

Flor Alba Torres

Es abogada especialista en Instituciones Jurídico Penales y magíster en Derecho Penal y Criminología. Fue Procuradora para la Vigilancia Administrativa, Fiscal Delegada ante la Corte Suprema de Justicia y profesora.

Ante el Comité aseguró: "No podemos pensar en una justicia retributiva, de castigo, de expiación, por ser conceptos absolutamente superados, sino en una en que se logre la satisfacción a las víctimas con una justicia adaptada a las circunstancias".

María Teresa Zárate

Es abogada y especialista en control de investigación y judicialización del narcotráfico. Fue directora Seccional del CTI en Bogotá, entre otros.

"Ante el Comité dijo: "Entrando en operación la Jurisdicción Especial para la Paz, resulta para las víctimas de gran importancia el conocer la verdad de los sucesos que los involucraron y, de no recibir respuestas satisfactorias, por mentira u ocultamiento, corresponderá al ente investigador concebido dentro del proceso, sobre la base de variadas hipótesis, realizar diferentes actividades técnicas, encaminadas a encontrar los indicios, evidencias y material probatorio suficiente, que conduzca a develar la realidad de lo acaecido, para así poner al descubierto y sancionar a los verdaderos autores de actos violatorios de los DH y del DIH".