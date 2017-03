Los impedimentos frenaron la discusión de la JEP en el Senado

Los impedimentos jurídicos que esgrimieron más de quince senadores para abtenerse de votar el acto legislativo que crea la Jurisdicción Especial de Paz fueron el principal motivo para que no iniciara la discusión de lleno este martes en la plenaria.

El acto legislativo, que se tramita con el mecanismo legislativo especial o fast track, llegó a su cuarto y último debate, con lo cual se estaría aprobando la columna central del acuerdo de paz al que se llegó con las FARC para la terminación del conflicto.

Para el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, no existe razón jurídica para que los senadores se limiten a no votar este acto legislativo, y recordó que en normas recientes como la reforma del equilibrio de poderes así se aclaró.

Sin embargo, el senador liberal Luis Fernando Velasco, planteó que esta norma legislativa es diferente, porque crea una legislación judicial especial y particular para unas personas en particular, más no es general para toda la comunidad.

La gran preocupación del gobierno es que las mayorías para aprobar el proyecto se debiliten, esto porque por ser una reforma constitucional requiere una votación calificada que es de 68 votos.

El Senado lo integran 102 senadores, de los cuales la bancada del Centro Democrático se aparta de aprobarlo, serían al menos 18. También en la discusión la bancada de Cambio Radical ha expresado su molestia con el articulado, por lo que ese partido podría votar dividido.

Sin embargo el presidente Juan Manuel Santos le hizo este martes un llamado al vicepresidente Germán Vargas Lleras, para que su partido en el Senado vote la reforma de la JEP.

La plenaria aprobó entre otros los impedimentos de Andrés García (la U), Sammy Merheg (conservador) y Fernando Araujo (Centro Democrático).

Para el miércoles está ya citada la plenaria para la discusión del articulado y, según se indicó, se espera que en la noche ya esté aprobada la JEP.