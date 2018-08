Los temas claves en el discurso del presidente Iván Duque

Fueron muchos los temas que tocó el nuevo presidente de la República, Iván Duque Márquez, durante su discurso de posesión, entre los que se destacan el proceso de paz, la seguridad, la reactivación económica, la equidad, el medio ambiente y las relaciones internacionales.

Sin embargo, el tema sobre el que más hizo mención durante la mayor parte de su discurso de este martes, fue el llamado a la unidad nacional, a romper la diferencias en la sociedad, las diferencias entre izquierda y derecha, para que el país marche por un solo camino.

“Quiero gobernar a Colombia con valores y principios inquebrantables, superando las divisiones de izquierda y derecha, superando con el diálogo popular los sentimientos hirsutos que invitan a la fractura social, quiero gobernar a Colombia con el espíritu de construir, nunca de destruir”, dijo Duque.

El tono del nuevo mandatario fue totalmente diferente al que pronunció el presidente del Congreso de la República, Ernesto Macías, quien se centró en hablar de un país en crisis, un país que se encuentra sumido, según el senador, en un “socavón (...) con las cifras más preocupantes de la historia”.

Duque fue más conservador y, aunque señaló que “muchos problemas crecieron”, como el narcotráfico, la corrupción y el clientelismo, aseguró que

“gobernar a Colombia requiere de grandeza para mantener todo lo que funcione, corregir todo lo que sea necesario y construir nuevas iniciativas, instituciones y programas que le aseguren a nuestro país un futuro de justicia social”.

Por eso hizo un llamado a “mirar nuestra nación con optimismo, sin dejar de enfrentar la realidad y llamar las cosas por su nombre”. También señaló que “los colombianos tenemos enormes retos” y por eso los invitó “a que todos construyamos un gran pacto por Colombia, a que construyamos país, a que construyamos futuro y a que por encima de las diferencias estén las cosas que nos unen”.

LA PAZ

El nuevo presidente de Colombia manifestó que quiere “una Colombia donde todos podamos construir la paz, donde se acaben las divisiones falaces entre amigos y enemigos de la paz, porque todos la queremos”, pero anunció correctivos a los acuerdos alcanzados en el pasado gobierno, “para asegurar a las víctimas verdad, justicia proporcional, reparación y no repetición”.

Duque Márquez aseguró que “las víctimas deben contar con que habrá reparación moral, material y económica por parte de sus victimarios y que no serán agredidas por la impunidad”, también dijo que cree en la “desmovilización, el desarme y la reinserción de la base guerrillera. Muchos de ellos fueron reclutados forzosamente o separados de su entorno por la intimidación de las armas”.

Sin embargo, el presidente dijo que “la Paz la tenemos que construir todos y para ello debemos tener claro la importancia de contar con una cultura de legalidad sustentada sobre el Estado de Derecho. Sólo una sociedad donde la seguridad y la justicia garantizan la aplicación de la ley, logra derrotar la violencia”.

Así mismo, dejó claro que “en adelante en nuestra Constitución el narcotráfico y el secuestro no son delitos conexos al delito político ni mecanismos legítimos para financiar y promover ninguna causa. Hoy mismo le cumplo a Colombia y llevaré esta iniciativa ante el Congreso de la República”.

Al ELN le dejó un mensaje claro: “un proceso creíble debe cimentarse en el cese total de acciones criminales, con estricta supervisión internacional, y tiempos definidos. Queremos avanzar pero el pueblo colombiano no tolerará que la violencia sea legitimada como medio de presión al Estado”.

Por eso anunció que en los próximos 30 días “vamos a realizar una evaluación responsable, prudente y completa del proceso de conversaciones que durante 17 meses se ha adelantado con el ELN”, donde se reunirán con las Naciones Unidas, la iglesia y los países que han venido apoyando este proceso.

SEGURIDAD Y LEGALIDAD

Frente al tema de la seguridad, un aspecto que tanto le preocupa a los colombianos, Duque manifestó que “como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y en colaboración con las autoridades judiciales vamos a actuar en todo el territorio nacional para desarticular las redes del crimen organizado y llevarlas ante la justicia, haciendo valer la premisa: el que la hace la paga”.

Duque hizo referencia a que la seguridad ciudadana también se debe construir desde la legalidad, donde se tengan mecanismos para georeferenciar el delito, desarticular estructuras, perseguir jíbaros, sancionar con cadena perpetua a proxenetas, las 'madames', los violadores y asesinos de menores y de mujeres y concentrarse en la prevención del crimen.

“Legalidad significa que formemos una sociedad de valores, que desde edad temprana formemos en cívica, urbanidad y respeto, para sembrar en los ciudadanos una muralla ética que complemente las enseñanzas del hogar”, dijo Duque, al tiempo que invitó a que “juntos construyamos la legalidad enfrentando la corrupción”.

Precisamente, frente a la corrupción, pidió endurecer las penas y aplicar que estas personas no gocen de casa por cárcel ni reducciones de penas, sancionar severamente a las empresas, dueños y gestores que corrompan funcionarios, prohibiendo su contratación con el Estado.

“Hoy con agrado y motivación presento ante el país y el Congreso este paquete anticorrupción porque la defensa de la ética pública es de todos y juntos tenemos que lograrlo”, señaló Duque. También hizo referencia a la reforma a la justicia y mejorar las condiciones de la Fuerza Pública. “Como diría nuestro Padre de la Patria Francisco de Paula Santander: “un país que sabe honrar a sus héroes, es un país que sabe forjar su futuro”, dijo.

“Esta tarea es de todos. De todos, y todos los colombianos debemos rechazar cualquier forma de violencia que pretenda acallar las voces libres de nuestros compatriotas. Esa legalidad construida por el matrimonio de seguridad y justicia nos garantiza el balance que se encuentra esculpido en nuestro escudo con las palabras ‘Libertad y Orden’”, manifestó.

ECONOMÍA Y EQUIDAD

El presidente Duque anunció que se pondrá en marcha “un programa de reactivación económica que nos permita, con responsabilidad fiscal, tener un sistema tributario y de desarrollo productivo orientado a la inversión, el ahorro, la formalización, la productividad y la competitividad de nuestra economía”.

Eliminar gastos innecesarios, adoptar la facturación electrónica y mejorar los sistemas de fiscalización, haciendo más eficiente, progresivo y equitativo el sistema tributario, es la apueste de Duque para cumplir la meta de “aumentar el recaudo mientras bajamos impuestos a los generadores de empleo y mejoramos los ingresos de los trabajadores”.

También resaltó que su gobierno está comprometido “con el impulso a la economía naranja para que nuestros actores, artistas, productores, músicos, diseñadores, publicistas, joyeros, dramaturgos, fotógrafos y animadores digitales conquisten mercados, mejoren sus ingresos, emprendan con éxito, posicionen su talento y atraigan los ojos del mundo”.

Duque destacó el papel del campo colombiano y aseguró que se estimulará a los pequeños productores, para que se tenga un sector rural con inversión dinámica. “Un país que confía en sus campesinos, en sus productores y les permite abrirse al mundo, no solo logra la seguridad alimentaria, sino que convierte su campo en un motor de transformación social”, dijo.

Anunció que durante su gobierno se apostará por el desarrollo empresarial. “Basta ya de un Estado que mira al micro, pequeño y mediano empresario como una fuente de recursos, hoy el Estado debe ver en ellos un aliado estratégico para la generación de calidad de vida”, señaló Duque, al tiempo que enfatizo en que “una sociedad de emprendedores nos permite ver más allá de lo evidente”.

Frente al tema de la equidad, Duque manifestó que quiere que su “gobierno sea recordado como el gobierno de la justicia social, que sea recordado por trabajar por la equidad”, la cual se debe construir mirando “hacia el Pacífico, hacia las comunidades indígenas, hacia la Orinoquía, hacia la Amazonía y hacia muchos lugares del territorio golpeados por la violencia, por la corrupción, por el abandono institucional del Estado”.

En materia de educación, el primer mandatario señaló que se buscará un enfoque integral de primera infancia, ampliación de la jornada única con doble alimentación, promoción de la formación para el empleo y la doble titulación, además de la ampliación de la universidad gratuita para los más vulnerables.

Así mismo, en Salud aseguró que se debe enfrentar la crisis como “prioridad”, sanear financieramente el sistema, denunciar y derrotar la corrupción, despolitizar hospitales públicos. “En nuestro gobierno la salud estará volcada al paciente y a su calidad de vida”, dijo.

También se refirió a mejorar las condiciones del adulto mayor, los derechos de los trabajadores, la reforma pensional, los programas de vivienda, la inclusión de la población discapacitada, las minorías étnicas y el apoyo a los venezolanos. “Equidad es darle vida al Deporte y a la Cultura como medios para que el talento se traduzca en progreso”, manifestó.

AMBIENTE Y RELACIONES EXTERIORES

“Un país construido desde la legalidad, el emprendimiento y la equidad, demanda que nos comprometamos con el medio ambiente”, dijo Iván Duque Márquez, al tiempo que aseguró que durante los próximos cuatro años se va a fortalecer el Sistema Nacional Ambiental, aumentar las fuentes renovables de energía, promover el uso masivo de los vehículos eléctricos, aplicar una estrategia nacional contra la deforestación y crear una cultura colectiva de protección de nuestros páramos.

“Lo mismo debe ocurrir con la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. No podemos ver cómo nos estamos quedando rezagados frente al mundo. Vamos a revivir la Comisión de Sabios creada en los años 90, ponernos la meta de duplicar la inversión en el sector y utilizar mejor los recursos de las regalías para aplicar el conocimiento hacia el porvenir científico del país”, sentenció el mandatario colombiano.

Frente a las relaciones internacionales, el jefe de Estado aseguró que “se buscará el respaldo internacional a nuestra agenda de presente y de futuro”, así como “haremos respetar la Carta Democrática Interamericana, promoveremos la libertad de los pueblos de la región y denunciaremos en los foros multilaterales, con otros países, las dictaduras que pretenden doblegar a sus ciudadanos”.

Duque señaló que “protegeremos nuestros territorios, nuestras fronteras, nuestra riqueza y fortaleceremos la cooperación multilateral en materia de inversión, seguridad, innovación, comercio y ciencia y tecnología”.

Finalmente, Duque señaló que no será “un presidente encerrado en un palacio” y que trabajará por un pacto por el futuro, por la equidad y por Colombia, para lo que convocó a los colombianos, a los trabajadores, a los gremios, a los empresarios, a los sindicatos, a los partidos políticos, a las organizaciones sociales “a hacer realidad juntos este Pacto”.

“Vamos todos a trabajar por ese pacto que nos permita construir el país que nos merecemos. No dejemos que el odio interfiera en este propósito, no dejemos que nada nos distraiga del camino de la unión. No más divisiones de izquierda y derecha: somos Colombia”, concluyó.