Luis Fernando Andrade, a juicio oral el próximo 9 de julio

El próximo 9 de julio empezará el juicio oral contra Luis Fernando Andrade, expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), quien es investigado por su presunto vínculo con el entramado de corrupción que involucra a la firma brasileña Odebrecht.

La fecha la determinó el juez 25 con función de Control de Garantías, ante quien se llevó a cabo la preparatoria a juicio, donde tanto la Fiscalía como la defensa determinaron las pruebas testimoniales y documentales que se llevarían durante el proceso de juicio.

El expresidente de la ANI fue imputado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falso testimonio, cargos que no aceptó. Sin embargo, el pasado 1 de febrero, Andrade fue acusado formalmente por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, ocultamiento de material probatorio, falso testimonio, falsedad en documento privado y contrato sin cumplimiento de requisitos.

Andrade es acusado por las múltiples reuniones que, supuestamente, sostuvo con los exdirectivos de Odebrecht y con el exsenador Otto Nicolás Bula, con el fin de adjudicar el otrosí de la Ruta Ocaña-Gamarra-AguasClaras.

En su momento, el fiscal del caso enfatizó que dicha investigación contra el exdirector no tiene como fin evidenciar el recibo de dineros por parte del procesado. “Hablar de plata no nos parece importante, porque no hemos dicho que Andrade Moreno haya recibido dinero por hacer esa adición”, señaló.