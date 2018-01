Lyons revela datos sobre los procesos de corrupción en la política y justicia

El polémico y hoy investigado exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, en la mañana de este martes en entrevista con La W radio indicó que le pide a Dios terminar “la pesadilla” que atraviesa por cuenta de los presuntos actos de corrupción que cometió mientras fungió como gobernador.

La entrevista que estuvo cargada de lagrimas, arrepentimientos y cohibiciones para hablar sobre algunos temas por su colaboración con la Fiscalía General de la Nación, también tuvo un matiz político y reveló los nexos con Luis Gustavo Moreno y la muerte de Jairo Zapa.

Sobre este último indicó: “yo soy testigo de la Fiscalía (…) hay muchos rumores, se ha registrado mucha información, inclusive hasta la Fiscalía cuando nos sentamos a hacer una negociación me dijeron si lo incluían en el principio de oportunidad para saber de ello, yo les dije: no, yo no tengo absolutamente nada que ver con eso”.

A juicio de Lyons la muerte de Zapa tuvo que ver con posibles negocios que realizó fuera de la gobernación.

Sobre su vínculo con el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, Lyons aseguró que sabía de él por su actuar como abogado. Sin embargo, nunca tuvieron un pleito o un acercamiento en los estrados.

Indicó que para coincidir con Moreno fue por medio del abogado hoy también investigado y pedido en extradición Leonardo Luis Pinilla, quien en 2016 los presentó y aseguró que Moreno estaría en un alto cargo dentro de la Fiscalía General.

Posterior a ello afirmó que se dieron las reuniones que todo el mundo conoce y que en su momento fueron investigadas por el ente acusador. Según Lyons una vez conocidas dichas acciones Moreno aceptó que le pidió coimas a cambio de “filtrar información, adicional a ello me hablaba de algunos procesos en mi contra en un proceso de regalías y de otro más que aún no encuentra la Fiscalía, porque no existe”, añadió en medio de la entrevista.

De acuerdo con el exmandatario departamental, el exfiscal de anticorrupción lo buscó en más de una ocasión en territorio colombiano “incluso fue muchas veces a mi casa a pedirme plata, yo no le pagué un peso”.

Dice Lyons que en caso de haber accedido a sus pretensiones hoy tendría que estar afrontando otro proceso judicial por entregarle dinero a Moreno.

Una vez “asediado” por el exfiscal, el exgobernador decide emprender acciones judiciales en su contra, en territorio estadounidense “si yo hubiese denunciado a Moreno estando en Colombia me hubiesen dicho este es un señor bandido que como tiene sus líos con la justicia ahora no está calumniando para ver como evita la imputación”.

Según Lyons, todo el lío judicial que registró ante las autoridades norteamericanas terminaron en una reunión con el fiscal General, Néstor Humberto Martínez, quien coordinó lo que “sería una trampa para Gustavo Moreno” quien está ahora pedido por las autoridades extranjeras.

Una vez conocido el testimonio sobre Moreno, Lyons reveló que no tiene miedo de que se caiga su proceso de colaboración con la justicia ya que él ha coayudado a desmantelar el denominado ‘Cartel de la Toga’.

Arremete contra el senador Musa Besaile

En las declaraciones Lyons también arremetió contra el senador Musa Besaile, hoy detenido en la Picota por pagar soborno a la justicia, y contra el actual gobernador del departamento, su hermano Edwin Besaile, a quienes acusó de participar en los actos de corrupción denunciados en esta sección del país.

Este señaló que dentro de los acuerdos suscritos con el senador Besaile, para apoyarlo a la Gobernación, además de las cuotas burocráticas, debía entregar el 50 por ciento de las coimas que recibía por concepto del cartel de la hemofilia y de los contratos de regalías. "Con ese dinero de las coimas, fruto de la corrupción, seguramente pagó el soborno a la justicia", indicó en la entrevista radial.

Como se recordará en Córdoba se denunció que por el denominado cartel de regalías, la Gobernación habría pagado cerca de 50 mil millones de pesos con un listado de pacientes falsos a los que les adulteraron los exámenes de laboratorio y por concepto de regalías, concretamente por ciencia y tecnología, el desfalo asciende a más de 150 mil millones de pesos.

También acusó al actual gobernador de obstruir el principio de oportunidad que Lyons firmó con la Fiscalía en el cual se establece que debe pagar cuatro mil millones de pesos y pagar un poco menos de cinco años de cárcel. "Edwin está pagando testigos para que declaren en mi contra y distribuyendo información falsa", sostuvo el exmandatario.

Cuestionó la decisión de la Fiscalía de no llamar a declarar al Gobernador, indicando que aportó los soportes del dinero que entregó a Edwin Besaile, los cuales son fruto de la corrupción. No precisó el monto.

Con relación al senador Bernardo Elías, también su socio político y su cuñado, dijo que no ha entregado declaraciones al respecto y que sus relaciones han sido muy difíciles, pese a que está casado con su hermana y es el tío de sus tres hijas.

Los bienes de Alejandro Lyons

La Fiscalía General de la Nación, en cumplimiento del plan ‘Bolsillos de Cristal’, identificó el 27 de diciembre pasado dos propiedades que habrían sido obtenidas con dineros producto de actos de corrupción en Córdoba.

Los bienes corresponden finca la Nobleza, en Sahagún (Córdoba), con una extensión de 64 hectáreas y finca El Guamal, en Pueblo Nuevo (Córdoba), con una extensión de 48 hectáreas.

En relación a estos bienes que fueron hallados en su poder y que según la Fiscalía estos no fueron presentados por el hoy investigado, el exgobernador aseguró que “ellos me pidieron el dinero en efectivo y así lo estoy haciendo”.

Pagará la condena

Por último, Lyons indicó que pagará la pena de cinco años y dos meses de prisión impuesta en Colombia y que espera, "por lógica, estar en un sitio especial de reclusión".