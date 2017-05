Madres de Soacha y Álvaro Uribe llegan a conciliación con sabor agridulce

Luego de seis audiencias y en el último intento posible, las Madres de Soacha y el senador Álvaro Uribe Vélez llegaron a un acuerdo de conciliación para no seguir con un proceso penal contra el dirigente político por los delitos de injuria y calumnia, relacionados con unos mensajes de Twitter en referencia a los ‘falsos positivos’.

Se trata de un trino del 25 de junio de 2015 en el que Uribe señaló que se reunió con las Madres de Soacha, madres de jóvenes víctimas de ‘falsos positivos’, en la que ellas le habrían indicado que los jóvenes eran delincuentes.

“En reunión con las madres de Soacha varias me expresaron que sus hijos estaban infortunadamente involucrados en actividades ilegales, lo cual no excusa para asesinarlos, pero la hipótesis no fue examinada por la justicia”, dice el mensaje en la red social.

Uribe leyó una retractación que señala: “Acepto retractarme del mensaje de Twitter de 25 de Junio de 2015, y de las palabras que lo antecedieron y que pronuncié como Presidente de la República. Acepto que este tweet ofende a las Madres de Soacha y afecta la memoria de sus hijos asesinados. Me retracto además porque lo que escribí no me consta en nada diferente a lo que escuché”.

Igualmente dijo que aceptaba la solicitud de las Madres de Soacha de mencionar expresamente los nombres de los jóvenes asesinados, con el propósito de respetar su memoria, entre ellos un menor de edad y un joven con discapacidad mental.

“A continuación se mencionan los respectivos nombres: Fair Leonardo Porras Bernal, Jaime Estiven Valencia Sanabria, ómar Leonardo Triana Carmona, óscar Alexánder Morales Tejada, y los demás que hubieren sido víctimas de las mismas circunstancias”, leyó.

“Repito, mis mensajes sobre el tema, incluido el respectivo tweet, nunca han tenido la intención de promover impunidad sobre crímenes cometidos, algunos ya calificados como de lesa humanidad. Como lo dije en calidad de Presidente de la República, al salir de la sede de las Naciones Unidas en Bogotá, después de la reunión con un testigo protegido, hoy lo repito, estos crímenes requieren las más severas sanciones a los responsables, sean de la Fuerza Pública, del Gobierno o civiles”, continuó.

Por último, Uribe Vélez dijo: “Pido perdón a las Madres de Soacha, a las querellantes Luz Marina Bernal Parra, María Ubilerma Sanabria López, Lucero Carmona Martínez y María Doris Tejada Castañeda, y demás madres no querellantes, por palabras que yo haya escrito o pronunciado y que les hayan causado ofensa o dolor”.

RETRACTACIÓN AGRIDULCE

La vocera de las Madres de Soacha, Luz Marina Bernal, dijo que se llegó a un acuerdo de conciliación a pesar de que sus pretensiones eran mucho más amplias, pues buscaban que Uribe reconociera que los ‘falsos positivos’ fueron asesinatos a sangre fría y que fueron responsabilidad de integrantes del Ejército Nacional.

“Fue muy difícil llegar a este documento. Quisiéramos que él hubiera reconocido ampliamente lo que sucedió en su Gobierno con todos los crímenes de Estado. Quisiéramos que hubiera señalado al Ejército Nacional como responsable de estos crímenes”, señaló.

Para Bernal, Uribe debió haber respondido porqué hizo ese trino cinco años después de que se llevara a cabo la presunta reunión, recordó que ninguna de ellas tenía pretensiones económicas y que esperaban que también hiciera referencia al comentario de 2008 cuando el entonces Presidente dijo que los jóvenes asesinados no se habían ido a recoger café.

“Ya con una retractación a medias, que no fue profunda, creo que es en parte satisfactoria, aunque pues políticamente no lo aceptó como quisiéramos nosotros. El daño causado no tiene reparación”, dijo Bernal al estimar que esperaban que la retractación se extendiera a todas las Madres de Soacha.

“Es el resultado de más de seis audiencias donde él accedió a retractarse y en donde solo asistió a dos de ellas”, precisó.

El representante de las Madres y vocero del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Luis Guillermo Pérez, explicó que fue posible lograr una conciliación debido, en parte, a las labores del magistrado ponente en este caso, Gustavo Malo Fernández, y de la procuradora Miryam Ávila Roldán.

“Manifestamos nuestra satisfacción de que haya sido posible acordar los términos de esta retractación porque Colombia tiene que empezar a cambiar, a respetar nuestras ideas, nuestros puntos divergentes, porque así se construye paz en democracia", dijo.

Pérez explicó que estas víctimas fueron presentadas por integrantes de grupos ilegales falsamente y que esperan que sigan las investigaciones penales, para que respondan los oficiales involucrados.

“Se anunció que el general Mario Montoya seguía investigado por su presunta responsabilidad. Si no se sancionan sus máximos responsables en Colombia, tendrán que ser sancionados algún día en la Corte Penal Internacional”, agregó