Magistrada del Sur de Florida niega libertad bajo fianza a Andrés Felipe Arias

La magistrada Andrea Simoton, del Distrito Sur de Florida (EE. UU.), negó la petición de la defensa del exministro Andrés Felipe Arias, pedido en extradición por Colombia para que purgue una condena de 17 años por las irregularidades de Agro Ingreso Seguro, de otorgarle la libertad bajo fianza.

La togada aseguró que no halló motivo para otorgarle el beneficio, ya que no hay nada de especial en su caso, no hay motivos para considerar que su impugnación a de la extradición pueda tener éxito y, además, podría aprovechar la oportunidad para fugarse.

Así las cosas, Arias deberá esperar la extradición recluido en una prisión norteamericana.

Es de recordar, que en septiembre de 2014, la Corte Suprema de Justicia determinó que el exministro conocía las irregularidades que se presentaron en la entrega de millonarios subsidios agrícolas, los cuales terminaron en manos de grandes empresarios que no cumplían con los requisitos, por lo que fue hallado culpable por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros e interés indebido en la celebración de contratos.