Magistrado Gustavo Malo anunció que se mantendrá en el cargo

Pese a que el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Enrique Malo Fernández, se comprometió con la Sala Penal y con la Sala Plena a entregar declaraciones a la opinión pública, este viernes el togado tan solo entregó su versión por medio de un comunicado de seis puntos en el que niega que "la investigación previa contra el senador Musa Besaile Fayad haya sido «engavetada» o haya estado inactiva en el tiempo que ha estado a mi cargo".

Contrario a ello aseguró que recibió dicho proceso por la redistribución de expedientes que dispuso la Sala a finales de 2014, "se procedió a su estudio inmediato y, luego, a una permanente actividad de recolección de pruebas".

Pues, "en la actualidad, se adelantaba un estudio pormenorizado del expediente, el cual valga advertir conlleva mucho tiempo por su volumen considerable, para establecer si procedía o el archivo o la apertura de una instrucción".

En el documento también se lee que no tuvo vínculo con los exmagistrados Francisco Ricaurte Gómez y Leonidas Bustos Martínez, en el marco del proceso que se adelantada contra el actual senador Musa Besaile.

"Nunca me he reunido con los exmagistrados Francisco Ricaurte Gómez y Leonidas Bustos Martínez, ni con ninguna otra persona, para conversar o tratar lo concerniente a la investigación seguida contra el senador Musa Besaile Fayad o a otra actuación judicial a mi cargo, tampoco he recibido solicitudes, comentarios o insinuaciones al respecto.

Sin embargo, resaltó que su relación con los antes mencionados tan sólo es de una "amistad dentro del respeto mutuo (...) trato cordial propio de los compañeros de la Sala Penal, mientras integró ésta".

Sobre su actuar dentro de la corporación, el magistrado explicó que nunca mostró interés en realizar actos que atentaran contra la ley.

"La atención que he prestado a todas las actuaciones procesales ha sido, estrictamente, la que me corresponde como responsable de las mismas, sin inclinarme a una más que a las demás, salvo que, por mandato legal, tuviera algún tipo de prioridad".

En cuanto a las acusaciones que pesan sobre su hija Yara Milena Malo Benítez, el magistrado indicó que desconoce de los actos revelados últimamente.

"Manifiesto que soy totalmente ajeno a ellos y que, dado el conocimiento que mi condición de padre me permite tener sobre lo que ha sido la conducta intachable de aquélla, confío en que, ante las autoridades judiciales, se demuestre la falsedad de esas imputaciones", manifestó.

El magistrado está involucrado en el denominado "cartel de la toga" al descubrirse los actos de corrupción que se suscitaron al interior del alto tribunal.