Malo se niega a renunciar ante la sala plena de la Corte Suprema de Justicia

Una vez más el magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia Gustavo Malo Fernández se negó a renunciar. Esta vez le dijo no a sus compañeros de la Sala Plena que le pidieron por unanimidad que se retirara de la Corporación.

En la Sala Plena, que empezó hacia las 8:30 de la mañana, los 22 magistrados que componen la Sala Penal, Sala Civil y Sala Laboral insistieron en la petición de dar un paso al costado, ante los efectos que puede traer esta situación en la Corporación.

Malo tiene una investigación preliminar en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes a razón de una denuncia y ante la compulsa de copias que hizo la propia Sala de Instrucción que investiga el escándalo de corrupción en la Justicia.

De hecho, se conoció uno de los testimonios que la Corte envió a la Comisión, el del exmagistrado José Reyes, quien afirma que algo le “olía mal” en el manejo que se le estaba dando al proceso por parapolítica de Musa Besaile y en otro de Álvaro Ashton, a quien ya se le abrió investigación preliminar.

En el caso de Besaile, Reyes asegura que siempre le comunicó que el caso tenía tendencia desde el 2015 para que le fuera abierta una investigación formal en su contra.

“Una apertura formal de investigación llevaba consigo una orden de captura con fines de indagatoria. Uno no discutía mucho la captura sino el auto de apertura formal, porque una suponía la otra. Yo no recuerdo que la haya hecho porque esas órdenes de captura yo mismo las hacía, las llenaba”, dijo.

En el testimonio, Reyes señala que en el caso del senador Ashton se hicieron unas interceptaciones que le permitieron darse cuenta que este visitaba constantemente al entonces magistrado Francisco Ricaurte en la Judicatura.

“Eso a mí también me huele mal (…) Yo sabía por eso que Ricaurte se reunía asiduamente con Álvaro Ahston, sabía que Ricaurte era íntimo amigo de Gustavo Malo y yo llevaba la investigación contra Ashton. Y el doctor Gustavo Malo me preguntaba, así como desacostumbradamente por el caso de Ashton, eso generaba mi suspicacia, yo no soy tonto. Me mandó a hacer un informe, es más, me atrevo a decir que en algún informe le digo que el caso de Ashton está para abrir investigación”, dijo.

Además, Reyes asegura que en otra interceptación quedó registrada la existencia de la amistad entre Malo, Ricaurte y Leonidas Bustos, y la presunta relación de ellos con un nombramiento en Fonade.

“Pero la segunda charla, la que le grabé, ahí también aparece el nombre de un grupo, Bustos, Malo y Francisco Ricaurte, y ya lo que me decían día a día, yo sabía que Ricaurte era muy del corazón de Gustavo Malo”, dice.

Igualmente, Reyes reseñó que un judicante de Malo en la Corte al parecer era muy amigo de su hija, Yara Malo, “compartían fiestas en Cartagena y hacían unos grandes festones”.

¿Y AHORA?

Ante la no renuncia de Malo, se espera que este cumpla con el compromiso adquirido en la Sala Penal de hacer un pronunciamiento público ante los medios de comunicación en donde dé explicaciones a los cuestionamientos que han surgido en su contra y que motivaron una compulsa de copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

Se espera que la Sala Plena, tras su reunión, haga un pronunciamiento público. No obstante, se desconoce en qué momento Malo Fernández dará explicaciones públicas.

Igualmente, Malo se comprometió con sus compañeros de la Sala Penal a declararse impedido en los procesos de Manzur y de Besaile, quien confesó haber pagado 2000 millones de pesos a Luis Gustavo Moreno para frenar una orden de captura en su contra.