Mamá de Luis Andrés Colmenares, rechaza la absolución de Laura y Jessy

Sorprendida por la decisión del juez, Oneida Escobar, madre de Luis Andrés Colmenares, fue enfática al decir que estaba segura que las acusadas saben quién asesinó a su hijo, por tal motivo, abandonó la sala inmediatamente escuchó el veredicto. (Lea más sobre el caso Colmenares)

“Las absolvió, no sé por qué. Pero ellas muy bien saben que a mi hijo me lo asesinaron, como lo sabe todo Colombia. Y todo lo que hemos luchado, y seguiremos luchando, porque no vamos a dejar que la muerte de mi hijo quede en la impunidad, como están acostumbrados aquí, a que todo quede en la impunidad”, expresó.

Así mismo, cuestionó la justicia colombiana, pues después de 6 años de audiencias, pruebas y testigos, las implicadas fueron absueltas de toda culpabilidad, dejando el caso en ceros, algo con lo que la familia Colmenares no está de acuerdo. “Terrible que la justicia en Colombia esté así. Cómo es posible que a mi hijo, en el Tribunal, salga que lo asesinaron y acá (en el juicio)… Mejor dicho, nadie lo mató. No, me parece una injusticia y por eso me salí, me salí porque yo qué hago ahí oyendo tantas mentiras”, sentenció.

De igual forma, Jorge Colmenares, hermano del fallecido, expresó su sorpresa por lo ocurrido en la mañana del lunes “Desde la actitud de la defensa, como que no se presentaran las implicadas a la audiencia. Entonces fue una serie de circunstancias que nos llevaron a dar cuenta que iba a salir la sentencia absolutoria, no esperábamos eso, y no sabemos qué esperar más de las justicia”, afirmó.