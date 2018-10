Martha Lucia Zamora es investigada por presuntas irregularidades en la JEP

Durante el transcurso de esta semana se conoció que Martha Lucía Zamora quien hasta hace pocos días fue funcionaria de la JEP, fue llamada por la Fiscalía General ante los estrados judiciales para adelantar imputación de cargos en su contra.

La exfuncionaria del tribunal de la justicia transicional fue llamada a interrogatorio el pasado mes de septiembre luego de que el fiscal General, Néstor Humberto Martínez, anunciara que se tiene evidencias de que “algunos funcionarios estarían cocinando en este momento, falsedades y fraudes procesales para que la JEP no actúe como debe actuar, cumpliendo con sus labores de ley”.

Zamora en diálogo con El Espectador aseguró que la primera diligencia que cumplió en el búnker de la Fiscalía estuvo rodeada de preguntas que hacían alusión a los permisos concedidos durante el año 2017 a exmiembros del grupo guerrillero de las Farc.

En la entrevista concedida a dicho diario aseguró que junto con un equipo de la JEP, “elaboramos un formato para autorizar las salidas del país de unos comparecientes, en diciembre de 2017”. Aseguró que uno de los permisos fue concedido a Jesús Santrich quien aseguró que recibiría un tratamiento médico en La Habana (Cuba).

Del mismo modo, señaló al diario que, “se me consultó uno, a propósito de la petición de la Oficina del Alto Comisionado para que Pastor Alape pudiera asistir a los diálogos de paz en Quito. Les dije que, para ese momento, la Secretaría ya no tenía competencia. Sin embargo, se lo concedieron”.

En medio de la entrevista, la exfuncionaria sacó a colación el nombre de Néstor Raúl Correa quien fungió como secretario ejecutivo de la JEP. En relación a él aseguró que, “el doctor Néstor Raúl dejó alrededor de 20 formatos firmados en blanco, en enero de este año, para que se utilizaran si se requerían en su ausencia, obviamente con su consentimiento”.

De acuerdo con lo revelado en El Espectador, Zamora anunció que en la Fiscalía reposaba una denuncia por el delito de falsedad ideológica, sin embargo, desconoce quien pudo haber hecho tal trámite. “El día en que me interrogó el fiscal le pregunté eso mismo. Fue cuando me enteré, por lo que me respondió, que Néstor Raúl Correa había presentado una denuncia ante el despacho del fiscal general por el presunto delito de falsedad ideológica cometido supuestamente en la JEP”, pese a esta afirmación la exfuncionaria en medio de la entrevista aseguró desconocer tal denuncia porque no vio el documento físicamente.

Estos entre otros señalamientos realizó la exfuncionaria quien durante los próximos días deberá presentarse ante un juez de control de garantías para que inicie su proceso judicial. Por estos hechos, en días pasados también fueron llamados a interrogatorio los contratista de la JEP, July Milena Henríquez Sampayo y Luis Ernesto Caicedo, quienes también fueron llamados a imputación de cargos.