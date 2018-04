Matador se retira de las redes sociales por amenazas contra su vida

Matador, el reconocido caricaturista del diario capitalino El Tiempo, anunció a tráves de su cuenta de Twitter que se retira de las redes sociales a raíz de las amenazas que ha recibido contra su vida.

En el tuit, Julio César González, como es su nombre de pila, señaló de la agresión a seguidores del Uribismo y el Centro Democrático. "Si quieren venir por mí, no tengo escoltas ni nada... tengo un lápiz y mi cerebro", afirmó.

Matador atribuye la molestia de algunos internatutas por una publicación del pasado 24 de marzo que hizo basada en el candidato presidencial de ese partido político, Iván Duque, y que tituló "Duque reflexiona".

Amigos, ante las amenazas de muerte de algunos seguidores del uribismo y del @CeDemocratico, he decidido no volver a publicar nada en mis redes sociales. Si quieren venir por mí, no tengo escoltas ni nada...tengo un lápiz y mi cerebro.

A la gente que me sigue, un abrazote. — matador (@matadoreltiempo) 3 de abril de 2018

La publicación originó incluso una tutela de un ciudadano contra el caricaturista; sin embargo una jueza de Bogotá falló, más que a favor de González, a favor de la libertad de prensa. Matador explicó que la togada dijo que la creatividad e ingenio del caricatrista no debe limitarse por quienes no comparten su opinión. }

Por su parte, Iván Duque, protagonista de la caricatura que originó el malestar de muchos, le dijo a El Tiempo en su momento lo siguiente: "Para mí los caricaturistas son artistas, ellos interpretan la realidad con la libertad con la que la quieren hacer, a mí eso no me molesta. Yo nunca he dejado de ser de reírme de las cosas y además de verlas con el prisma de tranquilidad que lo amerita”.