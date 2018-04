La mayoría de candidatos a la Presidencia no aumentarán el IVA, ¿es viable?

Con planteamientos muy generales y hasta reencauchando propuestas del Gobierno actual, los candidatos buscan recuperar la economía e impulsar la infraestructura del país.

En este primer bloque temático, los analistas se concentraron en revisar tres aspectos fundamentales para su reactivación: El IVA, la industria y la financiación de las vías de Cuarta Generación.

Para esta ocasión, participaron de los análisis profesores de tres universidades reconocidas del país: la Nacional, la de Antioquia y la de Medellín. Se trata de Jorge Coronel, especialista en finanzas y magíster en Ciencias económicas; Ramón Javier Mesa, economista y actual Vicerrector Administrativo de la Universidad de Antioquia, y Enrique López Enciso, economista que trabajó para el Banco de la República .

ECONOMÍA - INFRAESTRUCTURA

HUMBERTO DE LA CALLE

Recuperar industria

Nuestro plan consiste en vincular grandes recursos de inversión (entre dos y cuatro billones) a unos megaproyectos estratégicamente seleccionados que, en alianza con el sector privado, permitan el nacimiento de empresas, que demanden grandes cantidades de trabajadores en sectores industriales, agrícolas y de tecnología.

Jorge Coronel

Dir. Maestría en Gobierno de la U. de Medellín

Es importante que proponga que se agregarán unos recursos de inversión a megaproyectos y que lo hará en alianza con los privados. Esta propuesta es interesante aunque no es novedosa porque es lo que viene con el presupuesto, hacer inversiones. No se atacan los problemas de la industria.

Financiación 4G

Las obras de infraestructura serán ejemplo mundial de transparencia y eficiencia. Con la participación de la ciudadanía lograremos reducir los riesgos de corrupción a su mínima expresión. Esta transparencia brindará a los inversionistas la confianza que hace falta, y lograremos el cierre financiero y la ejecución de todos los proyectos 4G.

Ramón Javier Mesa

Profesor del Economía de la U. de Antioquia

Su propuesta está basada en “obras por impuestos”. La transparencia y la eficiencia la deben dar los inversionistas, quienes muchas veces entregan coimas. Pedirle participación a la comunidad para reducir la corrupción, es aceptar la ineficiencia de la justicia para castigar este flagelo.

¿Aumentará el IVA?

Sí. Ampliaremos la base de productos gravados con el IVA. Esta expansión, manteniendo el recaudo final, permitirá progresivamente reducir la tarifa del 19 %, para retornar gradualmente a una tasa no más baja del 16%. La canasta básica de consumo familiar seguirá exenta de este impuesto. Habrá una lucha contra su evasión.

Enrique López

Asesor y profesor U. Nacional

No es fácil hablar en campaña de subir el IVA. Al ampliar la base se sube el gravamen, pero se posibilita una reducción posterior, lo cual es un buen principio. Falta concretar cómo se daría la lucha contra la evasión del IVA.

IVÁN DUQUE

Recuperar industria

Propongo impulsar la transformación productiva 2.0 con base en diversificación de productos, agregación de valor tecnológico y eficiencia logística. Apoyaré la articulación de la industria con las TIC para una transformación digital empresarial y el fortalecimiento del régimen de propiedad intelectual.

Jorge Coronel

Dir. Maestría en Gobierno de la U. de Medellín

Se concentra en el tema de la transformación productiva. Ahí hay un desenfoque a la luz de los problemas de la industria. Es suponer, entonces, que la industria tiene problemas, por ejemplo, problemas tecnológicos o de eficiencia logística, como él mismo lo dice. En consecuencia, considero que se distancia de los verdaderos problemas del sector.

Financiación 4G

Propongo un programa integral de infraestructura con mayor cobertura de vías terciarias, esquemas asociativos y cooperación con las comunidades para su construcción.

Además, hay que terminar los grandes corredores viales, con sostenibilidad financiera y desarrollar esquemas de transporte multimodal.

Ramón Javier Mesa

Profesor del Economía de la U. de Antioquia

Los esquemas asociativos y cooperativos son una alternativa interesante, al igual que la vinculación de pequeñas firmas, pero se queda corto en las fuentes de financiamiento. Se insiste mucho en las herramientas para fomentar la transparencia pero no en políticas de fondo.

¿Aumentará el IVA?

No. Una de las propuestas que tenemos es un día sin IVA en seis ocasiones al año, es decir, un día cada dos meses para reactivar el comercio formal. Tengo como meta reducir la evasión de renta y de IVA como mínimo en un 50 % para el año 2022, una meta anual sostenida de 12,5 %.

Enrique López

Asesor y profesor U. Nacional

La propuesta de reducción transitoria del IVA tiene el riesgo de ser difícil de controlar y podría reducir el recaudo sin lograr el objetivo de reactivar el comercio. No queda claro cómo se reduciría la evasión.

SERGIO FAJARDO

Recuperar industria

El emprendimiento será el motor de desarrollo del tejido empresarial. El Estado estará presente en las diferentes etapas del emprendedor: la creación y la supervivencia tanto en los primeros años como en su crecimiento. Nos enfocaremos en apoyar el desarrollo y crecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas.

Jorge Coronel

Dir. Maestría en Gobierno de la U. de Medellín

Confía tanto en el emprendimiento, pero no estoy tan seguro de que esa sea la forma de recuperar la industria. Sí, puede ayudar en la creación de empresas, pero tiene muchos problemas. Por ejemplo, es muy proclive a la informalidad; la mortalidad de las empresas es a corto plazo. Su propuesta queda en deuda.

Financiación 4G

El reto es consolidar las obras de las vías de Cuarta Generación, mejorar su conexión con la entrada a las grandes ciudades, acelerar la recuperación de nuestra red ferroviaria e impulsar la construcción de vías terciarias. Los avances en infraestructura aeroportuaria y de grandes troncales deben complementarse con el impulso a la inversión en caminos veredales.

Ramón Javier Mesa

Profesor del Economía de la U. de Antioquia

Mantiene la idea que trae el gobierno vigente sobre este frente, en su propuesta se percibe un esquema de cofinanciación como alternativa para avanzar especialmente en las vías terciarias, faltaría detallar el cómo comprometer nuevos recursos para impulsar la construcción de vías férreas, puertos, entre otros.

¿Aumentará el IVA?

No. Vamos a redactar y concertar la reforma tributaria estructural que el país necesita, pero no será un proceso a la carrera, se ajustarán los formularios, regulaciones y sistemas y el mecanismo a través del cual el Congreso la apruebe. El país necesita que se expida una norma bien hecha, clara, sin incertidumbres, que el Congreso entienda en su totalidad.

Enrique López

Asesor y profesor U. Nacional

Muy general la propuesta. Lo único claro es que se apoya en una reforma tributaria estructural, pero no se dan parámetros para examinar su alcance. Negar la posibilidad de subir el IVA sin dejar claro que se quiere con la reforma tributaria no es convincente.

VIVIANE MORALES

Recuperar industria

Impulsaremos políticas de desarrollo productivo y emprendimiento, estrategias para el fortalecimiento del aparato industrial mediante incentivos fiscales y económicos a su integración en cadenas y “clusters” especializados por sector, que eleven la calidad y la capacidad del parque industrial y tecnológico existente en el país.

Jorge Coronel

Dir. Maestría en Gobierno de la U. de Medellín

Habla de un desarrollo productivo y considero que plantea bien la propuesta, pero la forma cómo la pretende llevar a cabo con beneficios tributarios, es indebida porque eso trae un costo fiscal muy alto y eso es grave dadas las finanzas públicas del país. La idea es buena, pero la aplicación no es acertada.

Financiación 4G

Es importante continuar con lo iniciado en este aspecto, garantizando un manejo responsable de la economía, permitiendo una participación más activa de los mercados internacionales y promoviendo a la Financiera de Desarrollo Nacional (FND) como un complemento en la financiación de los proyectos.

Ramón Javier Mesa

Profesor del Economía de la U. de Antioquia

Plantea asuntos muy generales y no deja entrever una propuesta concreta sobre la estrategia de infraestructura ni sobre la financiación de las 4G.

¿Aumentará el IVA?

No. Si soy elegida presidente no subiré, por ningún motivo el IVA. Después de eliminar las exenciones tributarias entregadas a sectores que no benefician a los colombianos ni hacen crecer la economía, evaluaremos su posible disminución.

Enrique López

Asesor y profesor U. Nacional

La tajante negación a subir el IVA debería acompañarse de una idea más precisa sobre las exenciones que se podrían eliminar. La eliminación de exenciones es equivalente a subir, por esa vía, el IVA y el recaudo.

GUSTAVO PETRO

Recuperar industria

Hay que recomponer la economía mediante el fortalecimiento de la agricultura, “la reindustrialización en sectores estratégicos (metalmecánico, textil, informático) además de un incremento en la inversión ambiental en ciencia y tecnología. Pondremos al alcance de la gente Tecnologías de la Información.

Jorge Coronel

Dir. Maestría en Gobierno de la U. de Medellín

Intenta acercarse más a los problemas de la industria y se atreve a proponer algo novedoso porque habla de un cambio en la estructura económica del país. Es muy importante que se atreva a hablar de sectores como metalmecánica, textil e informático.

Financiación 4G

La construcción de vías 4G se financiaron con recursos privados y con la venta de Isagen que fue un verdadero acto de corrupción. Se han generado sobrecostos en la construcción de estas autopistas que dejan a los banqueros dueños de las vías y permite la transferencia de las regalías petroleras y el dinero de los usuarios.

Ramón Javier Mesa

Profesor del Economía de la U. de Antioquia

Su propuesta recae en la importancia del desarrollo de los territorios, bajo un enfoque de integralidad que vincula aspectos de ambiente, movilidad, transporte y uso de energías alternativas. Su análisis insiste mucho en la crítica sobre lo que se ha hecho hasta ahora, especialmente, los sobre costos en la construcción de las 4G.

¿Aumentará el IVA?

No. Se debe realizar un desmonte progresivo del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para todos los productos de la canasta básica. Un IVA del 19 % es demasiado alto para un país como Colombia. Este impuesto no se cobra a “los ricos” del país y por el contrario carga a la clase media colombiana.

Enrique López

Asesor y profesor U. Nacional

No se entiende el desmonte progresivo de la canasta básica si hoy no está gravada. No hay espacio para bajar el IVA, como insinúa la propuesta, solo es posible reduciendo drásticamente el gasto.

GERMÁN VARGAS

Recuperar industria

La recuperación de la industria se basa en seis pilares: productividad, formalización, financiamiento, acceso a mercados, investigación y desarrollo, y reducción de costos logísticos. Haré una reforma tributaria que contemplará una reducción a la tasa del impuesto de renta hasta en un 30%. Fortaleceré las líneas de crédito de Bancoldex y Finagro.

Jorge Coronel

Dir. Maestría en Gobierno de la U. de Medellín

Hace un planteamiento muy general, todo muy en la lógica de lo que es políticamente correcto. Uno revisa sus pilares y, efectivamente, esos son, pero cuando dice que hará una reforma tributaria que contempla la reducción de impuestos de renta se vuelve a lo mismo. Es decir, él pretende atacar los problemas con beneficios tributarios.

Financiación 4G

Propongo el programa de corredores estratégicos nacionales, que busca concluir la ejecución de las autopistas de Cuarta Generación (4G). Pondré en marcha el Programa de Concesiones 5G, con el objetivo de completar los corredores logísticos, compuesto por 33 corredores estratégicos, con un valor de $34 billones. Los financiará a través de recursos públicos y APP.

Ramón Javier Mesa

Profesor del Economía de la U. de Antioquia

Contiene una propuesta concreta, denotando conocimiento y visión estratégica para el desarrollo de este importante sector económico, basándose en políticas de reducción de costos y alternativas específicas de financiamiento.

¿Aumentará el IVA?

No. Propongo dos cambios. Uno, eliminarlo sobre los bienes de capital, para que los empresarios puedan adquirir sin IVA la maquinaria y equipo que emplean. Y dos, la conversión de bienes excluido exentos del gravamen, lo que les permitirá a los productores del sector agro obtener la devolución del IVA. Lo eliminaré de servicios públicos de estratos bajos.

Enrique López

Asesor y profesor U. Nacional

Existe hoy la posibilidad de deducción de impuesto de renta del IVA pagado por activos fijos. Dejar sin IVA simplifica el tratamiento de la deducción. El principio de no gravar los bienes de capital ayuda a la productividad. Pasar a ser exentos los bienes excluidos significa en la práctica eliminar la exclusión. Esta es una propuesta que descarta la cascada tributaria.