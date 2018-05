En ningún momento hemos ocultado la información: EPM

El gerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM), Jorge Londoño de la Cuesta, le respondió al gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, respecto a las declaraciones sobre el manejo de la información referente a la atención de la contingencia del proyecto Hidroituango en ese departamento.

Londoño señaló que desde el momento en el que ocurrió la emergencia, EPM ha revelado la gravedad de la situación y enfatizó que no ha faltado la información a la opinión pública sobre cómo avanza el manejo de la emergencia.

"Al día de hoy, a poco más de 30 días de la contingencia, EPM ha emitido 41 comunicados públicos oficiales, ustedes han sido testigos de cuántas ruedas de prensa hemos hecho, también están las declaraciones por fuera de rueda de prensa a los medios. El gobernador ha estado presente en todo y en ningún momento hemos ocultado la información", afirmó el gerente de EPM.

Londoño también explicó que la contingencia ha sido dinámica desde que se declaró la emergencia, no ha sido solamente un problema y frente a los derrumbes y movimientos de la montaña sostuvo que "estamos evaluando el movimiento y aun no advierte una amenaza de derrumbe, la caída de tierra no se ha acelerado. Tenemos claro que, si la montaña se mueve más de 10 mm por hora, evacuaremos".

En ese sentido, el alto directivo manifestó que inicialmente el riesgo mayor se concentraba en alcanzar una cota mínima para que el agua no se rebosara, pero se alcanzó la cota 410 por lo que esto dejó de ser una emergencia y se pasó a los movimientos en la ladera.

"Ahora se han venido presentando unos movimientos sobre el lado derecho de la montaña, el riesgo se traslada entonces a la ladera derecha de la montaña, donde se han presentado derrumbes múltiples y sucesivos", aclaró Londoño.

Según el gerente de EPM, la alerta roja de evacuación se mantiene para Puerto Valdivia, Cáceres y Taraza e indicó que no hay orden en Nechí ni Caucasia resaltando que la reparación de la emergencia puede tardar varios meses.

"Esto es una situación cambiante, no podemos esperar a ofrecerle a la comunidad que todo se va a quedar quieto porque hay factores que nos afectan, como lo es la lluvia. Con respecto a cuánto puede durar esto, aclaro que va a durar varios meses, desafortunadamente no es un tema que se pueda resolver en varios días o horas", dijo.