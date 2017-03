Tres días completa la alerta naranja por calidad del aire en Medellín

Por tercer día consecutivo y sexto en el mes, Medellín y el Valle de Aburrá amanecerán el domingo en alerta naranja por la mala calidad del aire.

Así lo anunció el Área Metropolitana, que extendió para el domingo 12 de marzo la recomendación de evitar actividades al aire libre para grupos poblacionales en riesgo como niños, adultos mayores, mujeres en periodo de gestación o personas con enfermedades respiratorias:

“Las condiciones meteorológicas durante el día de hoy (sábado) se mantienen desfavorables para la dispersión vertical de contaminantes. El evento de precipitación entre las la 1:00 y las 2:00 de la tarde, sumado al alto porcentaje de cobertura de nubes, han generado predominancia de baja radiación en superficie y estabilidad atmosférica”, indicó la entidad.

Estas características ocasionaron que tres de las cinco estaciones de representación poblacional, donde se mide la concentración de PM 2.5, quedaran en naranja al arrojar valores superiores a 35.

Vale recordar que la alerta naranja no implica ninguna restricción para los ciudadanos pero sí una serie de recomendaciones, como usar transporte público, evitar al máximo el uso de vehículos particulares o compartirlo con más personas, fomentar el teletrabajo, caminar y usar medios alternativos de transporte como la bicicleta, siempre y cuando no haga parte del grupo poblacional sensible (mujeres embarazadas, niños, adultos mayores o personas con enfermedades respiratorias).

Esta medida de alerta por la calidad del aire en Medellín y en los municipios aledaños se mantendrá, por lo menos, hasta las 6:00 de la tarde del domingo.