Merchán estaba al tanto de lo que sucedía: abogado de Luis Fernando Andrade

La defensa del ex director de la ANI, Luis Fernando Andrade, busca quién pueda declarar ante el estrado sobre la información que iba a entregar el ex secretario de Transparencia, Rafael Merchán, fallecido a finales del mes pasado, al parecer, por suicidio. Aunque si bien no era considerado el testigo estrella, la información que tenía en su poder daba cuenta de la posible injerencia de la firma Odebrecht para quedarse con contratos de la llamada cuarta generación.

Jesús Yepes, abogado de Andrade, sostuvo que están indagando si hay alguna persona que pueda dar cuenta de esa información que conocía Merchán y que para presentarla ante el estrado primero deben identificarla.

“El doctor Andrade trasladó esa información a esa Secretaría, habló con Merchán, lo puso al tanto de lo que estaba sucediendo, él no tenía certeza o una información consolidada, pero era lo que se pretendía que se verificara si eso estaba ocurriendo”, manifestó el abogado.

La hipótesis que se pretende demostrar es que Andrade no tenía ninguna relación con los directivos de la polémica compañía brasileña, como lo esgrime la tesis planteada por la Fiscalía que le imputó cargos por los delitos de delitos de interés indebido en la celebración de contratos, ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios y falso testimonio.

De encontrarse esa persona, la defensa pedirá ante el estrado lo que se conoce como una prueba sobreviniente en la próxima audiencia que deberá surtirse el próximo 28 de enero.

Andrade se encuentra en Estados Unidos a donde viajó luego de que la Fiscalía le pidiera revocar la medida de aseguramiento domiciliaria que pesaba sobre el exfuncionario desde diciembre de 2017.