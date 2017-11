Minga Indígena mantiene bloqueo de vías

Un total de 19 indígenas del cabildo Kokonuko heridos por arma de fuego, cuatro integrantes del grupo de protección y servicios especiales de la Policía retenidos durante unas horas, cientos de personas bloqueadas en la Terminal de Transportes de Cali y decenas de vehículos detenidos en las principales vías del país hacen parte del saldo del sexto día de la ‘Minga Indígena’ en el suroccidente colombiano.

La protesta obedece a que, según ellos, el Gobierno Nacional no ha cumplido ninguno de los más de cien acuerdos a los que ha llegado con estas comunidades en los últimos años.

Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a los más de 100.000 indígenas que participan en una protesta en 26 departamentos del país para que dejen de usar explosivos y obstruir las vías.

“No podemos usar bombas, no podemos usar las famosas papas explosivas porque están afectando la integridad de ciudadanos colombianos como los policías, razón por la cual le pedimos a las comunidades indígenas y campesinas que no haya ninguna obstrucción de vías porque esa no es la manera óptima de negociar”, indicó el organismo en un comunicado.

La Defensoría también le solicitó al Gobierno que “rápidamente estén todos los equipos técnicos para darle las respuestas a las comunidades campesinas e indígenas para hacer este levantamiento del paro”.

Sin embargo, el cabildo indígena de Kokonuko informó ayer, a través de un comunicado, que integrantes de su comunidad fueron atacados por el Esmad en el sitio conocido como Aguatibia, en Monterilla (Caldono-Cauca).

La vía Popayán-Pitalito (Huila) anoche fue despejada, luego de que a la altura de Piendamó fueran retenidos los miembros de la Policía que acompañaban al ministro de Agricultura, Juan Guillermo Zuluaga, y a la comisión del Gobierno que intenta establecer un diálogo con los líderes en Caldono.

La vía Panamericana, entre tanto, está totalmente bloqueada. Por esa razón, la gerencia de la Terminal de Transportes de Cali mantiene cancelada la venta de tiquetes hacia el sur del país, al igual que a Buenaventura, donde también se presentan bloqueos.

Allí permanecen personas residentes en Venezuela y Ecuador que esperan desde el pasado miércoles emprender el viaje a su país de origen.

Por su parte, la secretaria de Seguridad del Valle, Noralba García, hizo un llamado para que la protesta “sea pacífica, que evitemos que se infiltren vándalos que son los que pueden afectar la movilidad en algunos momentos. La comisión de derechos humanos citada por parte del Gobierno Departamental trabaja para hacer acompañamiento y facilitar el diálogo para poder garantizar los derechos humanos de quienes están en la minga”.

La Policía sigue garantizado la movilidad en medio de algunas alteraciones de los manifestantes y, en ese sentido, el coronel Wilson González, comandante de la Policía del Valle del Cauca, al presentar un balance de lo corrido de la protesta, precisó que “se ha hecho acompañamiento a 22 caravanas, permitiendo el tránsito de 7858 vehículos en ambos sentidos (3656 entre Buenaventura-Buga y 4192 en el sentido contrario)”.

El movimiento de carga por la vía se ha visto afectado en un 30 %, según José Vicente Ríos, director de Colfecar en el puerto sobre el Pacífico, los desplazamientos son lentos, pero no se ha dejado de sacar la carga.

“Se están generando demoras en la vía, el tránsito se prolonga hasta por nueve y diez horas; la vía está a media marcha, pero como hay poca carga, se han podido afrontar las dificultades, se está evacuando hasta un 80 % de la carga”, explicó.

De acuerdo con datos reportados en el peaje de Loboguerrero, un total de 2274 vehículos de carga pesada se movilizaron por el corredor vial hasta el medio día de ayer.