Mininterior anuncia que el 'Fast Track' será llevado a las asambleas

El mecanismo de aprobación rápida de los acuerdos de paz que se está aplicando en el Congreso de la República, conocido como ‘fast track’, se extenderá a las asambleas departamentales.

Así lo anunció el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, este sábado en Cali durante la instalación de la Cumbre Nacional de Gobernadores que se desarrolla en el Centro de Eventos Valle del Pacífico.

Según el funcionario, ya está listo un proyecto de ley en ese sentido, que se convino desde el pasado encuentro de mandatarios seccionales llevado a cabo hace dos años en Bucaramanga.

Se trata de “una ley para que las regiones tengan los instrumentos necesarios para afrentar la implementación del posconflicto y aprovechar el procedimiento legislativo especial del ‘fast track’ para que, con pretexto del acuerdo de paz, podamos profundizar en la descentralización y en la autonomía territorial”, explicó el jefe de la cartera política.

El anuncio fue aplaudido por el saliente director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Amilkar Acosta, quien señaló que la concreción de ese proyecto de ley será la oportunidad para poder consolidar la descentralización y avanzar en la autonomía territorial.

“La paz se tiene que construir desde los territorios. Desde la Federación hemos reclamado espacios de articulación entre las distintas instancias del Gobierno para que haya una paz estable y duradera”, sostuvo.

Acosta también celebró la propuesta hecha en el mismo escenario por el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, quien se refirió a la necesidad de modificar el Sistema Nacional de Participaciones, de manera que los mandatarios regionales cuenten con más recursos provenientes de las regalías para desarrollar proyectos relacionados con la implementación de los acuerdos.

“Hay que flexibilizar el sistema de regalías y aprovechar el mecanismo del ‘fast track’ para que las asambleas departamentales puedan aprobar de manera rápida los cambios que se requieran en los planes de desarrollo para sacar adelante el proceso de paz”, explicó Lizcano.

Por su parte, el Ministro del Interior también planteó que se “así como se creó una misión electoral que en dos meses va a presentarle al Gobierno propuestas para afrontar las reformas políticas y electorales que necesita el país para luchar contra la corrupción, entre otros propósitos, se explore la posibilidad de crear una misión territorial que, sin perjuicio del trámite del proyecto de ley que ya está listo para ser presentado al Congreso, en tres o cuatro meses le entregue recomendaciones al Gobierno para aprovechar este instrumento excepcional mal llamado ‘fast track’ para que tomemos las decisiones que largamente han sido aplazadas en el país”.

En la mañana también intervino el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, quien aseguró que la corrupción es un golpe contundente a la descentralización y que el Estado debe actuar en forma contundente para atacar la corrupción donde se descubra, con miras a apoyar la implementación de los acuerdos de paz entre el Gobierno Nacional y las Farc.

“Estamos ganando la guerra contra los violentos, pero estamos perdiendo la guerra contra los corruptos”, sentenció el Jefe del Ministerio Público, quien señaló que los grandes males del país son la violencia, pero también la corrupción.

Hacia el mediodía era esperada la presencia del presidente Juan Manuel Santos en el evento para liderar un panel con los gobernadores relacionado con temas inherentes al proceso de paz y el posconflicto.

REALIDAD POLÍTICA CAMBIO

El exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta Medina, quien el viernes renunció a la Dirección Ejecutiva de la Federación Nacional de Departamentos, cargo en el que, hace justo un año, había sido ratificado por los 32 mandatarios seccionales del país, aseguró que “la realidad política de hoy” no le favorecía para continuar en el cargo que ocupó por tres años.

En una carta dirigida a los gobernadores que participan en la cumbre que finaliza el domingo en Cali, Acosta sostuvo que en Colombia, “en la última década ha hecho carrera hasta hacerse coloquial, la frase del ex ministro Sabas Pretelt, en el sentido de que ‘la política es dinámica’. Las mayorías de ayer son las minorías de hoy y las minorías de hoy serán las mayorías de mañana y eso lo entiendo. La realidad política de hoy no favorece mi permanencia en la Federación Nacional de Departamentos (FND), a la que le he servido hasta alcanzar el posicionamiento, el prestigio y la reputación que hoy tiene”.

El exministro, quien se vio salpicado por un escándalo por la compra de un software sin que mediara una licitación, dijo además “que siempre he salido de los cargos que he ocupado por la misma puerta por la que entré, nunca por la puerta de atrás y siempre con la frente en alto y con mis manos libres y limpias”, y que esta vez no era la excepción.

Amylkar Acosta fue reemplazado por el excongresista boyacense Plinio Olano.

Los mandatarios regionales también renovaron sus cuadros directivos y como nuevo presidente de la FND al gobernador de Santander, Didir Tavera, quien reemplaza a Dilian F. Toro.