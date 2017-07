Mininterior y Uribe chocan por resguardos indígenas

El senador del Centro Cemocrático Álvaro Uribe Vélez, y el ministro del Interior, Guillermo Rivera, se enfrentan en un nuevo choque entre la oposición y el gobierno.

Esta vez se da luego de que Uribe Vélez señalara ayer que no era necesario ampliar los resguardos indígenas del país, durante un evento en el que participó en el Cauca. En su cuenta de Twitter, el senador recalró que para el país no es necesario contar con más resguardos para las comunidades indígenas: “#SoluciónProblemasTierrasEnCauca: No más resguardos indígenas”. Agregó, en otra publicación: “Ayudar a la mayor productividad de la tierra, sin invasiones ni ampliación de resguardos indígenas.Es una necesidad de pronta implementación”.

Esta tarde, el ministro respondió que en el país se puede convivir entre diferentes, respetando los derechos de todos. El jefe de la cartera política respondió al senador Uribe quien afirmó que en un eventual mandato del CD “no se titularían ni ampliarían más resguardos indígenas”.

El ministro Rivera, junto con el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, visitaron el resguardo indígena Coconuco para proponer soluciones con el fin de resolver el litigio de tierras por uno de los sitios turísticos más visitados en el oriente del Cauca.

“Es inadecuado polarizar a sectores de la sociedad colombiana. En el territorio colombiano podemos vivir entre diferentes, respetando los derechos de todos”, fue la respuesta de RIvera. Agregó que “contrario a la invitación a polarizar, con la comunidad indígena hay que dialogar, reconocerle y materializarle sus derechos”.