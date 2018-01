Motociclistas en Bogotá protestaron por restricción de parrillero

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, anunció que desde la próxima semana se prohibirá la movilización de motos mayores a 125 centímetros cúbicos con dos hombres, lo que generó el inconformismo en los dueños de estos vehículos, que protestaron en horas de la noche. (Lea aquí: En Bogotá se prohibirá el parrillero hombre en moto)

Pasadas las 7:00 de la noche, varios sectores de Bogotá reportaron colapso en la movilidad, debido a que los motociclistas se tomaron las principales vías en un plan ‘tortuga’, para llamar la atención del Distrito por la medida tomada por las autoridades para enfrentar las acciones delicuenciales.

La manifestación más grande arrancó en la Avenida Boyacá con Calle 26 y finalizó en inmediaciones del estadio El Campín, donde se concentraron para rechazar la prohibición. Los motociclistas manifestaron que esta medida los va a perjudicar, porque su medio de transporte es la moto.

Las afectaciones en la movilidad también se presentaron en la Avenida La Esperanza con Avenida Rojas, la Calle 63 con Avenida 68, La Avenida de las Américas, la Carrera 30 y la Avenida El Dorado.

LO QUE DIJO EL ALCALDE

El alcalde de la ciudad también se pronunció sobre las 7:00 de la noche, donde aseguró que pese a la medida, el distrito viene apoyando de varias maneras a los motociclistas, como reducciones en los impuestos, entre otros factores.

“Apoyamos las motos de muchas maneras: las de menos de 125 cms no pagan IVA, no pagan impuestos a los automotores (rodamiento), no pagan peajes, no tienen pico y placa. Pero los atracos de parrilleros estaban creciendo demasiado”, señaló el alcalde en su cuenta de Twitter.

En horas de la mañana, durante la entrega de nuevos equipos para los bomberos de la ciudad, Peñalosa señaló que la medida es transitoria y solo se tomará por un par de meses. “Iremos evaluando a medida que avance”, señaló el burgomaestre.

El secretario de seguridad, Daniel Mejía, señaló que esta es una medida temporal. “Hemos venido estudiando y mirando las estadísticas… Vamos a seguir evaluando en los consejos de seguridad las cifras y acá tenemos que poner los temas de seguridad ciudadana de primer orden”, dijo.