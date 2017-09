Muerte a golpes, la teoría sobre el deceso de un niño de 2 años en Medellín

Las autoridades de Medellín investigan la muerte de un niño de dos años, al parecer producto de golpes y maltrato familiar, en Medellín.

El reporte de las autoridades da cuenta de que el pequeño ingresó hacia las 8:00 de la mañana del viernes a la clínica Las Américas, en el occidente de Medellín, con signos vitales débiles. Y aunque fue sometido a procedimientos de reanimación, los médicos no pudieron salvarlo.

El coronel Juan Carlos Restrepo, comandante operativo de la Policía Metropolitana, dijo que la madre sólo les reportó a los médicos un cuadro de virosis. “La mamá dijo que el niño había estado muy enfermo por una gripa y que anoche lo acostó bien, pero que esta mañana cuando lo fue a levantar lo encontró muy mal”, explicó.

Una tía del bebé, que pidió no ser identificada, desmintió a la madre. “Ella dijo que el bebé no tenía nada, que tenía gripa. Pero a usted por una gripa no se le va a abrir la cabeza”, dijo.

La mujer explicó que pudo ver al niño y que tenía golpes en el cráneo, en la clavícula y en el cuello, además de dos marcas de mordiscos en los codos. “Y no fue en la guardería porque la profesora de allá antes estaba tratando de informarle a otros familiares lo que le había pasado al bebé”, aclaró.

La tía señaló como sospechoso a un hombre con el que la madre del niño convivía hace cerca de un año. “Ese muchacho que vive con ella fue y amenazó a la profesora (...) Los vecinos nos dijeron que él les pegaba a los dos (madre e hijo) y que mantienen allá (en la casa) tirando vicio”.

Y lanzó una hipótesis sobre lo sucedido: “me imagino que todos drogados torturaron y le pegaron al bebé como les dio la gana, porque tenía muchísimos golpes”, sentenció.

Según el relato de la tía, la madre se fue de la casa paterna cuando el bebé cumplió seis meses y poco después inició la convivencia con el hombre en cuestión. Asegura que no lo conoce ni sabe de dónde viene, y que la única información que le dieron era que había llegado desde el barrio La Colinita.

En la casa de la esquina se escondía la pareja y la mamá del hombre, la comunidad intentó lincharlos.

AÚN NO HAY CAPTURAS

El coronel Restrepo precisó que en este caso no se configura una flagrancia, por lo que es necesario que Medicina Legal haga la autopsia para confirmar la causa de la muerte, antes de avanzar en el proceso penal.

“Siempre los primeros indiciados son los padres, pero como no hay flagrancia nos toca adelantar labores de policía judicial y en coordinación con la Fiscalía para establecer qué pasó con el menor de edad (...) Las características de inspección judicial al cadáver mostraron unos hematomas y huellas que llevan a deducir que hubo violencia”, aclaró.

Mientras se adelantan las acciones judiciales, la Policía también hizo presencia en la casa de la madre, ubicada en el barrio Cristo Rey de Medellín. “Por ahora lo estamos considerando una muerte violenta”, apuntó el Coronel Restrepo.

Según el Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia de Medellín, tres niños menores de 6 años han muerto de forma violenta en la ciudad en lo corrido de 2017.