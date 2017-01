Nairo Quintana hizo pausa en su preparación y entregó tres aulas digitales

El Colegio Técnico Alejandro de Humboldt, ubicado en el municipio de Arcabuco (Boyacá), en el que cursó sus estudios el pedalista Nairo Alexander Quintana Rojas, fue escenario de la entrega de tres aulas digitales para esta región del país por parte de la Fundación Telefónica.

En desarrollo de la actividad se hizo presente el jefe de filas del equipo de Movistar quien, en compañía estudiantes del colegio, de líderes digitales y Voluntarios Telefónica, fue el encargado de hacer realidad el sueño de miles de infantes de tres instituciones educativas de esta región del país con la donación de las herramientas digitales.

Fue así como la entidad encargada de canalizar la acción social y cultural del Grupo Telefónica, dio al servicio un aula digital en la Institución Educativa San Antonio de Padua del municipio de Ventaquemada, otra en el Instituto Técnico de Monguí y una más en la institución educativa en la que el actual campeón de la Vuelta a España adelantó sus estudios de básica secundaria.

Las aulas digitales están dotadas de 20 computadores, tabletas y todo el mobiliario consistente en mesas, sillas, escritorios, al igual que los proyectores interactivos, con una inversión superior a los 250 millones de pesos.

“Es una alegría acompañar a la Fundación Telefónica en la entrega de esta y las demás aulas en mi departamento, especialmente en el lugar en el que me formé. La educación debe ser digital, innovadora, ya que esta con el mundo no tiene fronteras y eso es lo que deseo para las niñas y niños que se forman aquí. Es importante que no tengan límites y puedan soñar en grande”, expresó Nairo Alexander Quintana Rojas, amigo de la Fundación Telefónica.

De este modo, el corredor Quintana logró hacer realidad el sueño de 1.470 niñas y niños de estas tres instituciones que se beneficiarán con las aulas digitales y de paso pudo cristalizar la promesa que les hizo hace un año, cuando participó de una actividad digital y en la que la Fundación Telefónica, en asocio con el pedalista de Tunja, se comprometieron a llegar con educación digital al departamento.

Con la entrega de estas aulas en Boyacá, la Fundación Telefónica reafirmó su compromiso por poner al servicio de la comunidad estudiantil la educación digital a todo el país.

“Hacer la entrega en compañía de nuestro amigo y aliado Nairo Quintana, es la oportunidad de mostrar a los infantes de todo Colombia, los valores de superación, valentía y emprendimiento que él representa y que son los mismos que la Fundación promueve en cada de uno de sus proyectos”, afirmó Fabián Hernández, Director de Asuntos Públicos y Regulatorios de Telefónica Movistar.

De igual modo, la actividad le permite a la Fundación seguir aportando a la transformación de la educación brindando espacios que permitan promover el uso eficiente, adecuado y la apropiación de las TIC.

Durante la ceremonia Nairo Quintana se mostró complacido y muy receptivo con la comunidad del plantel educativo, especialmente con aquellos profesores que fueron su guía y que lo recuerdan como un niño muy juicioso e inteligente, al que le gustaba la escultura y que hoy en día es el exalumno con más reconocimiento en el ámbito del ciclismo mundial.