¿Necesita Colombia un Ministerio de la Familia?, habla quien radicó el proyecto

El jueves fue radicado en el Congreso de la República el proyecto de ley que busca la creación del Ministerio de la Familia.

La iniciativa, presentada por la senadora Claudia Castellanos, de Cambio Radical, busca transformar el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) e incluir instituciones descentralizadas que se encargan de los programas sociales en una sola cartera.

La congresista asegura que la iniciativa no pretende establecer un concepto de familia y que tampoco generará más burocracia: “Solo queremos hacerle reingeniería a las instituciones del Estado y, de igual manera, que sea eficiente la inversión y el gasto social”.

Según el proyecto, el Ministerio de la Familia formulará, adoptará, dirigirá, coordinará y ejecutará políticas públicas, planes, programas y proyectos, como cabeza del sector familia y social. Así mismo, busca la creación de tres viceministerios.

Senadora, ¿por qué es necesario para Colombia la creación de un Ministerio de la Familia?

Lo primero que vimos es que las instituciones en el sector social están desarticuladas, diseminadas en múltiples entidades del Estado y por tal motivo los programas sociales que tiene el Gobierno no llegan realmente a la población vulnerable o pobre. Los niños se mueren en La Guajira por desnutrición, porque no han podido obtener los recursos para sus alimentos.

Nosotros vimos que hay que hacer una inversión eficiente y eficaz del gasto social del Estado para la reducción de la pobreza, pero también para resolver los problemas sociales de la gente. El objetivo principal es hacer más eficiente el gasto del Estado en funcionamiento y en inversión, por eso se debe crear el Ministerio de Familia, donde se agrupen todas las consejerías (Primera Infancia, Equidad para la Mujer, Colombia Joven y el Departamento para la Prosperidad Social).

¿Y qué pasaría con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar?

Quedaría adscrito, sería un establecimiento público, tendría independencia presupuestal, como viene funcionando, con patrimonio propio. En el Ministerio sí estarían la Unidad de Víctimas y el Centro de Memoria Histórica.

¿Por qué Víctimas y el Centro Nacional de Memoria Histórica?

Un decreto del Gobierno Santos concibió estas dos instituciones para darle solución a los problemas sociales de las familias que vivieron el conflicto armado. Y por eso es que ellos están bajo ese sector social.

Entonces nosotros quisimos hacer esa reingeniería institucional con el sector social, para que en ese presupuesto, que es tan alto, de $11,03 billones anuales, no se permita la corrupción y que haya eficiencia en el gasto social.

¿Qué coincidencias tiene la iniciativa de Cambio Radical con la que presentó el Partido Conservador para crear el mismo Ministerio?

El de ellos simplemente transforma el Instituto de Bienestar Familiar, pero deja por fuera todas las demás instituciones. Ellos buscan darle facultades al Presidente de la República para agrupar o eliminar entidades del sector social, diferente a lo que nosotros estamos proponiendo.

Hay quienes dicen que ese Ministerio lo que traerá es más burocracia...

No. Nuestro proyecto requiere cero aumento de la burocracia.

Pero sí habría tres viceministerios...

Como todo Ministerio. Aquí proponemos el Viceministerio de la Mujer, Viceministerio de Atención Social y Viceministerio Poblacional.

Usted siempre ha mostrado mucho interés en el tema de la niñez, ¿por qué este aspecto no haría parte del nuevo Ministerio?

Porque está el Icbf, que sigue con todas las competencias y de todas maneras los programas sociales para la niñez tienen qué ver el Ministerio de Familia. Va a ser un rector coordinador de todos los problemas sociales, que en este momento están desarticulados.

Cuando se habló de la creación de este Ministerio se creó mucha controversia sobre cuál sería el concepto de familia se va a manejar desde él...

El objetivo del proyecto no tiene un fin ideológico. Solo queremos hacerle reingeniería a las instituciones y, de igual manera, que sea eficiente la inversión y el gasto social. Que todos los programas sociales lleguen a la gente más pobre.

¿Cómo creen que será recibido el proyecto en el Congreso? ¿Sí tendrá respaldo?

Lo que pasa es que esto fue una propuesta de campaña de Germán Vargas Lleras. Estamos prácticamente cumpliéndole a la gente. La bancada de Cambio Radical son más de 46 congresistas que estamos cumpliéndole a los que votaron por nosotros.

El proyecto está muy bien concebido, está estudiado, con cifras, requiere cero costo. Insisto, no va a haber aumento burocrático y, ante todo, se van a articular de una manera transversal todas las inversiones en los sectores del Estado.

Con el presupuesto tan alto que va a tener y el tipo de entidades que va a manejar, ¿no cree que se va a convertir en un Ministerio muy apetecido?

Ese presupuesto ya está. Entonces, no es que vayamos a aumentar el presupuesto en el año. Lo que buscamos en la reducción de la pobreza.

Cambiando de tema, Cambio Radical se declaró un partido independiente, pero unos congresistas están con el Gobierno y otros no...

Realmente el partido está muy unido. Puede que haya unas discrepancias de uno o dos senadores, pero las decisiones se toman en bancada, se lleva una votación oficial de la posición que hayamos tomado. La bancada está llevando muchas iniciativas legislativas, estamos muy juiciosos en eso como partido.

¿Por qué no prosperó la coalición con la U?

No prosperó porque no se llegó a un acuerdo al momento de la elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE). En el interior de la U hay muchas divisiones, entonces es muy difícil hablar con un grupo que tiene muchos jefes, razón por la cual no ha sido fácil tener ese acompañamiento en muchos aspectos en el Congreso de la República.

Las tareas

Reformular los programas relacionados con la promoción de la lactancia materna, la nutrición y la salud del núcleo familiar a través de un nuevo modelo de medicina familiar.

Se ocupará de la primera infancia en materia de atención integral en salud, nutrición, educación y acompañamiento.

Frente a la infancia, los programas se centrarán en educación, deporte, estilos de vida saludables y erradicación del trabajo infantil en todas sus formas.

En cuanto a los adolescentes y jóvenes, el Ministerio ayudará a romper los ciclos de pobreza que se inician en esta etapa, a través de programas para duplicar el número de niños en jornada única y de estrategias para prevenir el embarazo en adolescentes, al igual que el consumo de drogas y alcohol.

Para los adultos mayores, el Ministerio tendrá la responsabilidad de crear un sistema nacional de atención y fortalecimiento al sistema de protección de la vejez.

Se encargará del empoderamiento económico de la mujer, su derecho a la salud y a la formación y se enfocará en brindar una atención especial a la mujer rural.

Implementar y poner en marcha una política pública de prevención y el combate a la impunidad en asuntos de violencia intrafamiliar.

Ejecutar la Política Nacional de Discapacidad para lograr la inclusión social de las personas con discapacidad, sus familias y sus cuidadores.