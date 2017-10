"Necesitamos que las Farc no se sigan burlando del país": Juan Carlos Pinzón

El exministro de Defensa y exembajador de Colombia en Washington, Juan Carlos Pinzón visitó Bucaramanga en el marco de su gira nacional para recolectar firmas que avalen su aspiración a la Presidencia en el 2018.

Pinzón, quien hizo parte de los dos periodos de gobierno de Juan Manuel Santos, se mostró crítico de los acuerdos de paz con las Farc, pero a la vez consideró que se debe cumplir lo pactado.

Para el exministro de Defensa, Colombia se encuentra sumida en la delincuencia por cuenta de la mala planificación del posconflicto luego de la desmovilización de las Farc.

Así mismo, Pinzón Bueno afirmó que ya cuenta con las firmas suficientes para avalar su aspiración presidencial; sin embargo, aseguró que continuará recogiendo más rúbricas hasta el mes de diciembre.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Por qué decidió aspirar por firmas si tenía la posibilidad del aval de La U?

Yo estuve en el partido de La U tres días antes de ser Ministro y como un mes después de ser embajador. Nunca fui directivo del partido, nunca participé en ninguna elección que tuviera que ver con el partido de La U, y nunca fui de otro partido. Dejando en claro ese punto, debo decir que lo primero que me llevó a tomar la decisión de recoger firmas para mi candidatura fueron las diferencias de opinión con la forma como el gobierno Santos ha conducido al país en los últimos tres años, esas diferencias fueron crecientes hasta que ya fueron definitivas. Y lo segundo porque creo que el país siente que los partidos políticos están desconectados de las necesidades de la gente. Yo no soy apolítico ni antipolítico, yo creo que en todos los partidos hay gente buena, pero le verdad la mayor parte de los colombianos no pertenece a esos partidos políticos.

En su experiencia como ministro de Defensa, ¿cómo ve lo que está sucediendo con el posconflicto?

Como ya es evidente, muy mal planificado, no hay planificación frente a este tema, mal manejado, en una situación de enorme confusión, las Farc en mi opinión no rompieron los vasos comunicantes entre la gente que se desmovilizó y la organización política que están intentando crear. Pero por el otro lado están las estructuras armadas llamadas disidentes y las estructuras financieras del narcotráfico, y para mí eso se hizo evidente en lo que sucedió esta semana en Tumaco, donde quedó claro que allá nadie sabe lo que está pasando, eso es un enredo, eso es una confusión, y se manda a unos policías allá a que sirvan de carne de cañón de un poco de gente dedicada al narcotráfico, muchos de ellos totalmente manipulados o si no miembros de las Farc, pero ya nadie sabe cuál Farc, si es la Farc de los disidentes, si es la Farc del narcotráfico, si es un nuevo movimiento de gente que era de las Farc, o si eran las Farc desmovilizadas.

En ese sentido, ¿usted cree que se debe cambiar el acuerdo de paz con las Farc?

Yo no voy a echar en reversa al país, yo no voy a llevar al país al pasado, yo voy a llevar a Colombia al futuro, y así no me guste lo que hay, porque lo he dicho muchas veces, esos acuerdo se debieron negociar mejor. Se debió negociar con más firmeza. Pero no voy a llevar a Colombia al pasado. No podemos hacerlo. Necesitamos avanzar. ¿Cómo? Necesitamos hacer cumplir el acuerdo y evitar que las Farc se sigan burlando del país. Por ejemplo, las armas de las Farc que no han entregado y las caletas que existen todavía. Nadie habla del dinero y las fincas de las Farc en Venezuela. Esas son las cosas que deben ser transparentes. Necesitamos exigir claridad.

¿Cuál sería su estrategia para luchar contra la corrupción?

Primero que todo hay que mantener la cooperación de inteligencia con Estados Unidos, es evidente que todo lo que se está conociendo con el caso Odebrecht tiene que ver con las actuaciones de la justicia norteamericana, pero además de crear cuerpos elites de inteligencia con apoyo internacional, también es necesaria una reforma a la justicia que la vuelva más ejecutiva, más transparente, más rápida. También hay que eliminar la casa por cárcel, expropiar los bienes de los corruptos sin importar quién es el tenedor, que se liquide el bien y que esos recursos vayan a un fondo de educación y tecnología para los estudiantes más pobre del país; hay que dar recompensas, así se le llegó a mucho delincuente en Colombia y la corrupción es un acto delincuencial.