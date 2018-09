Negociadores del Eln mantienen órdenes de captura suspendidas: Ceballos

El alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, aseguró que pese a que el Gobierno mantiene la posición de no designar equipo negociador con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), si no liberan a todos los secuestrados, la delegación de esta guerrilla que se encuentran en La Habana (Cuba) aún tienen las órdenes de capturas suspendidas.

“Las órdenes de captura para los miembros de la delegación del ELN en La Habana siguen suspendidas. Esto es muestra de la voluntad que tiene el Gobierno de que una vez se den estas condiciones mínimas, comenzando por la liberación de los secuestrados, continuar con una dinámica para construir una agenda creíble en la cual no haya más secuestros, no haya más reclutamiento de menores, no haya más voladuras del oleoducto y que tampoco haya más delitos relacionados con el narcotráfico”, dijo Ceballos.

En cuanto al tiempo que el Gobierno mantendrá estas órdenes de captura suspendidas el comisionado agregó que no hay una fecha estipulada para esto pero que es el ELN el que debe dar muestras de voluntad en un tiempo considerable porque no pueden tener en una espera indefinida al país.

En cuanto a la anunciada liberación de nueve secuestrados en el Chocó de manera unilateral por parte de este grupo guerrillero, Ceballos sostuvo que la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica tienen la disposición de ser intermediarios humanitarios para este fin, como lo hicieron la semana pasada cuando el ELN dejó en libertad a tres miembros de la Fuerza Pública en Arauca.

Sin embargo, el alto comisionado recordó que tanto la Defensoría como la Iglesia solo están cumpliendo con un operativo de carácter humanitario y sostuvo que “la obligación de resguardar la vida de estas personas la tienen en estos momentos sus captores”.

Así mismo, Ceballos negó que la Fuera Pública haya realizado operativos en la zona para afectar la liberación de los secuestrados pero indicó que el Ejército Nacional y la Policía continúan con sus labores de protección al territorio.

En relación a la presencia del ELN en Venezuela, el funcionario les pidió a los comandantes de este grupo armado aclarar si están operando en ese territorio y señaló que de ser así, “va a ser muy complicado cualquiera escenario futuro” porque el “Gobierno no va a negociar con un grupo que no solamente tiene actividades en este país, sino en muchos. Eso implicaría que tratemos al ELN como un grupo trasnacional y no como un grupo local”.