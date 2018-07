Niegan tutela que exigía registro Invima para bebidas del Pacífico

El Juzgado Quinto de Familia de Oralidad del Circuito de Cali resolvió negar por considerar improcedente la Acción de Tutela que instaurara un ciudadano contra las secretarías de Cultura y Salud Pública de Cali, a través de la cual solicitaba que se tomaran medidas cautelares por la elaboración y distribución de bebidas tradicionales del Pacífico como el viche, por carecer de registro Invima.

De acuerdo con el acto resolutivo del juzgado, no se tomarán medidas cautelares, debido a que no se cuenta con elementos de juicio suficientes para dicha petición, motivada por la empresa Viche del Pacífico S.A.S. la cual aseguraba que no hay controles para bebidas como el viche, la tomaseca, el tumbacatres, el arrechón y similares, que se distribuyen, especialmente, durante el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez.

La secretaria de Cultura de Cali, Luz Adriana Betancourt Lorza, celebró la determinación del Juzgado Quinto de Familia y señaló que "es satisfactorio ver cómo la comunidad Afro salió en defensa de sus tradiciones, lo cual preserva las costumbres y arraiga la identidad étnica".

"El juzgado determinó que no se le habían violado ninguno de los derechos al señor que instauró la tutela, y que la realización de estas bebidas es una propiedad intelectual colectiva de todas las comunidades que viven en el Pacífico y por lo tanto todo el mundo puede tener la tranquilidad que el Festival Petronio Álvarez contará con las muestras de todas estas bebidas", añadió la funcionaria.

Sobre el particular, el líder afrocolombiano, Dimas Orejuela, precisó que "esta decisión es una corroboración más de que el viche es una bebida milenaria, ancestral y medicinal que se elabora de manera artesanal de manos de los negros. No es una bebida que se hace con alcohol industrial con el propósito de emborrachar, de allí, que no necesite registro Invima porque pertenece a una etnia que la valida y la preserva amparada en por la Constitución Política de Colombia, el Convenio de Etnias y Tradiciones N° 160 y la Ley 70 de 1993".

Al fallo de tutela favorable para las Secretarías de Cultura y Salud del municipio de Santiago de Cali se suma el pronunciamiento que hiciera la Superintendencia de Industria y Comercio, en el sentido de iniciar un proceso de cancelación por vulgarización del registro de la marca Viche del Pacífico S.A.S., como consecuencia del posible carácter genérico y de uso común que posee dicha expresión para identificar una bebida artesanal producida en el litoral pacífico colombiano.