"No existe orden de captura desde Ecuador contra el vicepresidente Naranjo"

La ministra de la Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, negó la existencia de una orden de captura contra el vicepresidente de la República, Óscar Naranjo Trujillo, y cinco militares más, desde Ecuador; esto por el ataque de la Fuerza Pública colombiana a un campamento de las FARC, hecho en el que fue abatido el jefe guerrillero de las FARC Raúl Reyes.

“Quiero aclarar que aquí no ha habido absolutamente ninguna orden de captura, ni contra el vicepresidente, ni contra absolutamente ningún militar. No ha habido ninguna notificación en 10 años, notificación que tiene que hacerse por vía diplomática. Acá no ha habido ni una sola nota del Gobierno de Ecuador citando a los generales”, dijo Holguín.

La ministra agregó que durante esos 10 años no se ha reconocido la jurisdicción del Tribunal de Sucumbíos (Ecuador) para ningún funcionario colombiano. “No reconocemos la jurisdicción del tribunal de Sucumbíos para Colombia”, señaló.

SOBRE LOS RECURSOS PARA LA PAZ

Holguín añadió que le trasmitirá seguridad a la comunidad internacional de que todos los recursos del posconflicto donados a Colombia están siendo manejados con transparencia.

“Queremos transmitirle a la comunidad internacional la completa seguridad de que todos los recursos que generosamente nos han dado para el posconflicto van a ser transparentemente manejados. No va a haber un solo peso, uno solo, en que vaya a estar involucrado en ningún tipo de corrupción o de malos manejos”, añadió.

La funcionaria señaló que el presidente citó en la tarde de este viernes a los embajadores de varios países para darles una información sobre cómo se están invirtiendo los recursos. “Queremos darles un parte de tranquilidad, y a toda la comunidad internacional sobre los manejos de los fondos”.

Añadió la ministra que dichos recursos tienen una gobernanza, y precisó que se va a activar una especie de auditoría donde todos los países queden en la tranquilidad de esos manejos.

Por su parte, el ministro de asuntos exteriores de los Países Bajos, Stef Blok, indicó que el proceso de paz es Colombia es “extremadamente importante para los países bajos” y añadió que “cuando se gastan los recursos públicos debe haber una rendición de cuentas y transparencia total de la forma en la que se están gastando (…) Estamos esperando un informe, pero para nosotros es muy importante la transparencia”, señaló.

Estas declaraciones se dieron luego de que ambos ministros se reunieran en Bogotá para hablar temas relacionados con la cooperación en temas de comercio, seguridad y economía.