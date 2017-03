"No me pueden condenar por ser amigo de Otto Bula": Ñoño Elías

El senador cordobés, Bernardo Elías Vidal, dijo que está esperando que la Corte Suprema de Justicia lo requiera para dar las explicaciones correspondientes, aduciendo que jamás recibió plata de la multinacional brasilera Odebrecht y que mucho menos presionó al Gobierno para firmar un otrosí que los beneficiara. (Lea aquí: Fiscalía pide a la Corte investigar al senador 'Noño' Elías por Odebrecht)

"No me pueden condenar solo por ser amigo de Otto Bula. Lo conozco hace mucho tiempo, pues además somos de la misma tierra", dijo el congresista de la U, quien descartó de plano que estuviera huyendo de la justicia como insinuaron algunos medios de la capital del país.

Dijo que hasta el momento no sabe de qué se le acusa y que espera conocer los documentos con el fin de defenderse con las pruebas requeridas. Advirtió que su papel es el de gestionar, pero que en ningún momento puede responder por lo que hagan sus amigos.

Negó en forma categórica que existan chats en los que conversa con Bula y se lamenta porque no hayan escogido como Fiscal General de la Nación al abogado Jorge Perdomo y reiteró que no teme por ninguna de las declaraciones que Bula pueda entregar a la Fiscalía.

Aseguró que dio poder a un abogado para que adelante el proceso de defensa y que está esperando que le compulsen copias para conocer exactamente de qué se le acusa.

Elías habló con los distintos medios de comunicación con el fin de aclarar que no está huyendo, ni mucho menos evadiendo a la justicia pues no ha recibido plata de la multinacional y tampoco ha ejercido presiones ilegales para su beneficio, de tal forma que no debe nada a a la justicia.