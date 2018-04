“No me temblará la mano para autorizar extradición”: Presidente Santos

Seuxis Hernández Solarte, más conocido como Jesús Santrich, uno de los negociadores de las Farc en los diálogos con el Gobierno y quien había sido elegido por ese grupo para ocupar una de las curules en el Congreso pactadas en las conversaciones de La Habana, fue capturado este lunes por miembros de la Policía y la Fiscalía tras una orden de captura emitida por la Interpol por el delito de narcotráfico.

En rueda de prensa en la casa de Nariño, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, confirmaron la noticia y entregaron detalles de los motivos que llevaron a la captura del desmovilizado miembro de las Farc.

“El Fiscal General de la Nación me ha informado que, como resultado de rigurosas investigaciones, tiene pruebas contundentes y concluyentes que demostrarían la responsabilidad del señor Seuxis Hernández, conocido como Jesús Santrich, en delitos de narcotráfico cometidos después de la firma del acuerdo”, dijo el primer mandatario.

Del mismo modo, Santos aseguró que no le temblará la mano para firmar la extradición de exsubersivos en caso de demostrarse que continuaron delinquiendo. “El acuerdo es claro y lo cumpliré de manera estricta: no extraditaré a nadie por delitos cometidos antes de la firma del acuerdo y con ocasión del conflicto (...) Ahora bien, si cumplido el debido proceso –y con pruebas irrefutables– hay lugar a la extradición por delitos cometidos después de la firma del Acuerdo, no me temblará la mano para autorizarla, previo el concepto de la Corte Suprema”, indicó Santos.

Del mismo modo, el jefe de Estado señaló que “la construcción de paz requiere del absoluto cumplimiento y respeto por la ley y los acuerdos. Es lo que exige el pueblo colombiano. En eso no puede haber tolerancia ni debilidad. No la hay. No la habrá”.

Por su parte, el fiscal Néstor Humberto Martínez precisó que la captura de Santrich, quien permanece recluido en el búnker, sede del organismo en Bogotá, se registró en el noroccidente de la capital de país en cumplimiento a una orden de captura internacional expedida en circular roja por la Interpol desde Lyon, Francia, ciudad en la que está ubicada la sede principal de este organismo internacional.

“Esa orden internacional fue emitida contra los señores Seuxis Hernández Solarte, conocido como Jesús Santrich, contra el señor Marlon Marín, contra el señor Armando Gómez, alias ‘El Doctor’, y contra Fabio Simón Younes Arboleda”, dijo el fiscal.

De acuerdo con Martínez, la orden de captura internacional, que tiene como finalidad la extradición hacia los Estados Unidos, se basó en una acusación formal que emitió la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York el día miércoles 4 de abril.

“Para estos efectos tuvo en cuenta el gran jurado, copiosa prueba que da cuenta de estos delitos de narcotráfico, de pruebas electrónicas, de pruebas documentales, de videos que dan cuenta de la intervención de todos estos sujetos en actividades de narcotráfico”, dijo el jefe del ente acusador.

Según Martínez, los hechos que podrían llevar a Santrich a un avión hacia los Estados Unidos y a otros tres exmiembros de la desmovilizada organización armada, tuvieron lugar desde el mes de junio del año 2017, es decir, después de la firma del acuerdo final y se prorrogaron hasta el presente mes.

“Esos hechos están relacionados con el transporte de 10 toneladas de cocaína que equivalen a 10.000 kilogramos hacia los Estados Unidos de América y cuyo precio se habría convenido en la suma de 15 millones de dólares americanos. Estas toneladas en el mercado de Nueva York equivalen a 320 millones de dólares”, afirmó Martínez.

El fiscal general agregó que los hechos supuestamente cometidos por el excombatiente de las Farc estarían enmarcados para la ley federal de los Estados Unidos en el delito de conspiración para transportar cocaína.

“En el curso de la investigación, los acusados manifestaron tener acceso a aviones registrados en Estados Unidos para transportar la droga. Manifestaron también tener acceso a laboratorios de droga para suministrar la cocaína”, dijo Martínez.

LAS REUNIONES

En el documento emitido por Interpol, se evidencia la manera en la que presuntamente Santrich estaría vinculado en el entramado de tráfico de estupefacientes.

“El primero de noviembre de 2017, uno de los cómplices entregó una muestra de cinco kilogramos de cocaína a un individuo en el vestíbulo de un hotel en Bogotá - Colombia. El siguiente día, Solarte Hernández y uno de sus cómplices se reunieron con los compradores de la cocaína en la residencia de Hernández Solarte, durante la reunión reconoció que ellos le proveyeron cocaína a otros y le indicó al otro cómplice que coordinará una transacción más grande”, se lee en la orden de la Interpol.

El documento asegura que Santrich supuestamente se reunió una vez más con sus cómplices para coordinar el envío de droga en proporciones más grandes y que fue en medio de esas reuniones donde se acordó el envío de los 10.000 kilogramos que estarían avaluados en 15 millones de dólares.

“Los compradores le entregarían el dinero a uno de los asociados del cómplice en Miami, Florida. El cómplice de Hernández Solarte dijo que los primeros 7000 kilogramos de cocaína serían entregados dentro de un mes y los restantes 3000, serían entregados dentro de los próximos 30 días”, se lee.

Según la Interpol, una vez coordinado esto, Santrich y sus compañeros continuaron con la discusión producto de los envíos de droga y de los cuales harían parte aviones con matrícula estadounidense para no levantar sospecha.

En este momento, los implicados permanecerán a disposición de la Fiscalía General de la Nación hasta tanto el gobierno de los Estados Unidos formalice la solicitud de extradición y se lleve a cabo el trámite legal correspondiente.

“MONTAJES JURÍDICOS”

Miembros de las Farc, entre ellos Iván Márquez, se pronunciaron tras conocerse la noticia. “El CTI violentamente lo ha capturado y este es el peor momento que puede estar atravesando este proceso de paz. El Gobierno tiene que actuar e impedir que estos montajes jurídicos desemboquen en hechos como este, que generan una gran desconfianza en todos los guerrilleros”, dijo Márquez.

Márquez también aseguró que el Gobierno tiene que evitar que este tipo de situaciones se presenten porque que buscan afectar directamente el proceso de paz.

“Acabamos de realizar en Bogotá el primer encuentro de los espacios territoriales en donde asistieron los dirigentes en las regiones y ellos han expuesto su descontento con muchas de las cosas que están sucediendo, como estos montajes precisamente. Llamo al Gobierno a que genere hechos que impidan que estas intenciones que atentan directamente contra el proceso de paz se consoliden”, aseguró el integrante de las Farc.

Por su parte, Imelda Daza, quien fue la fórmula vicepresidencial de Rodrigo Londoño, Timochenko, aseguró que “es claro el sabotaje y montaje que están haciendo a quienes hemos estado comprometidos hasta el alma en este proceso, empezando por uno de los principales negociadores del acuerdo de La Habana”.

“Como lo han hecho en este momento con Jesús Santrich, también se puede presentar con cualquiera de nosotros y es una situación muy peligrosa que ratifica lo que hemos venido diciendo sobre la inseguridad jurídica que tenemos los integrantes del partido de las Farc”.

Un pronunciamiento muy similar hizo Victoria Sandino, quien dijo que “esta es una situación muy delicada y peligrosa. Ratifica una vez más lo que hemos venido denunciando en torno a la inseguridad jurídica y falta de garantías que tenemos los integrantes del partido Farc”.