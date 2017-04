"No necesitamos ni 30 ni 40 años, queremos cadena perpetua"

El dolor, las lágrimas y el repudio se apoderaron de los más de 12 mil habitantes del municipio de Fuentedeoro, Meta, al enterarse de los vejámenes a los que fue sometida la bebé de tan solo cuatro meses de nacida, y que, según la policía, fue violada por un soldado del Ejército de 19 años, mientras que su madre, también menor de edad, estaba en una tienda contigua a su casa comprando un artículo para el almuerzo. (Lea aquí: Bebé de 4 meses fue violada por un soldado en el departamento del Meta)

Según una familiar de la pequeña, cuando la progenitora de la bebé llegó a la casa, encontró al joven cometiendo el atroz crimen. Ella empezó a gritar y fue cuando los vecinos se percataron de lo que estaba sucediendo y acorralaron al agresor hasta que llegó la policía al lugar y lo capturó.

“La persona que hizo este daño es un hermanastro de mi hija, él es soldado, y estaba prestando su servicio, entonces vino a la casa porque creímos que era una persona de confianza, en ese momento la niña estaba durmiendo y mi hija salió a comprar algo y es en ese momento cuando la persona abusa de la niña, cuando mi hija llega, el tipo estaba en los hechos”, dijo *Alejandra, una familiar de la bebé.

La noticia rápidamente se propagó por todo el barrio y luego por todo el pueblo, por lo que fue necesario que la policía le prestara seguridad al presunto agresor, y sacarlo urgente para el municipio de Granada, donde finalmente lo presentaron ante un juez de control de garantías.

“La Policía Nacional custodió de inmediato a este sujeto, porque la gente estaba muy disgustada y trató de lincharlo, pero es nuestra obligación garantizarle la seguridad a las personas, los investigadores adelantaron todos los actos urgentes y fue entregado a la Fiscalía”, dijo el coronel Nicolás Zapata, comandante de la Policía en el Meta.

La apesadumbrada familiar de la niña aseguró que hará lo que humanamente se pueda para asegurarse de que “este monstruo” pague por lo que hizo, y que sin dinero y sin más ley que la divina, acudirá a todas las instancias para que no lo dejen salir pronto de la cárcel.

“Para nosotros no necesitamos ni 30 ni 40 años, queremos cadena perpetua, queremos que esta persona nunca salga de allí porque el daño que nos hizo no tiene precio, fue algo terrible a una bebé de cuatro meses… no hay derecho”, dijo.

Afirmó que de ahora en adelante la vida no será la misma, ni para toda la familia y por supuesto para la bebé, y que “esta desgracia tan grande” no se la desea a nadie.

“Fue algo terrible que le hicieron a mi nieta y de verdad que se haga justicia, queremos que nos colaboren los medios, queremos justicia, que esta persona no salga de allí nunca más, porque lo que le hizo a mi nieta fue terrible, nos transformó la vida, nos hizo mucho daño, realmente es una bebé, es una niña prematura, no hay derecho, necesitamos justicia”, señaló.

Por su parte, el director seccional de fiscalías, Róbinson Chaverra Tiptón, dijo que este caso va a ser llevado con una celeridad nunca antes registrada en un caso de violencia contra la mujer, y dijo que como el hombre había aceptado los cargos imputados por el ente acusador, pues iba a ser más fácil condenarlo en algo así como un proceso extra rápido, incluso, mucho más que el del sonado caso de feminicidio contra la pequeña Yuliana Samboní.

“Efectivamente la Fiscalía General de la Nación pretende conseguir aquí una condena exprés, nosotros estaremos radicando nuestro escrito de acusación precisamente este viernes”, comentó el funcionario.

Y precisó que el confeso agresor se verá expuesto a una de las penas más altas que se impongan por este tipo de delitos contra la mujer.

“La Fiscalía le imputó a este monstruo los delitos de acceso carnal violento en concurso con feminicidio en grado de tentativa, eso lo hace acreedor de una pena de 30 años, hasta 40 años la máxima, pero además la ley 1098 no permite para estos casos, absolutamente ninguna rebaja ni ningún beneficio”, acotó.

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas Michelsen, se pronunció fuertemente sobre este caso y pidió que caiga sobre este hombre, y los demás responsables de los demás ataque contra menores de edad, todo el peso de la ley, sin contemplación alguna.

"No nos acabamos de reponer de la noticia sobre la trágica muerte de una niña de tres años abusada y torturada en Armero - Guayabal, cuando conocemos de otro infame caso de abuso contra una bebé de cuatro meses de nacida, por eso insisto en que Colombia se debe movilizar y pedir la cadena perpetua para los abusadores de niños. No más indiferencia".

El confeso agresor de la bebé de cuatro meses, hechos ocurridos en el municipio de Fuentedeoro, Meta, será llevado ante un juez este viernes, para enfrentarse a un juicio rápido donde se sabrá cuál será el castigo por haberle dañado la vida a la bebé y todo su entorno familiar.

*Nombre cambiado para proteger la identidad de los familiares relacionados con la menor.