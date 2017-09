A la llegada la Nunciatura Apostólica en Bogotá, el Papa Francisco descendió del Papa Móvil y saludo de la mano a los soldados del Batallón Guardia Presidencial que estaban esperándolo.

"Muchas gracias por el esfuerzo hecho, eso se llama heroísmo (...) Sigan adelante", dijo el Sumo Pontífice.

"No se dejen vencer, no se dejen engañar, no pierdan la esperanza, no pierdan la alegría", agregó.

El Papa Francisco fue recibido entre cánticos en la Nunciatura.