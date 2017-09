"No se olviden de rezar por mí, porque soy muy vulnerable"

Este jueves, concluida la agenda en Bogotá del Papa Francisco, sus seguidores se volvieron a reunir frente a la Nunciatura sin importar la lluvia. Varias fundaciones se prepararon para recibirlo y el grupo de danza 'Estímulo de Cali', se encargó del canto y el baile para celebrar su llegada.

La temática de esta noche en la embajada del Vaticano fue la vida, y la forma de conmemorarla fue invitar a aquellas personas con algún tipo de discapacidad o enfermedad que han superado sus debilidades y siguen luchando por tenerla y disfrutarla.

Lina María Rodríguez, fue la protagonista del recibimiento, no solo porque no pudo contener las lágrimas por poderle leer su mensaje al Obispo de Roma, sino porque el mensaje fue tan profundo que él Pontífice lo reiteró.

"Queremos un mundo en el que la vulnerabilidad sea reconocida como esencia del humano, creo que debilitarnos nos fortalece y dignifica", fueron las palabras que le hizo repetir para que todos la escucharan.

El Papa explicó por qué la importancia de ese deseo: "porque todos somos vulnerables. ¡Todos! Dentro, con los sentimientos. Hay cosas que no funcionan y nadie las ve. ¡Dios las ve! Necesitamos que esa vulnerabilidad sea respetada, curada en la medida de lo posible y que dé fruto para los demás".

El Papa, pese a la larga agenda que tuvo en Bogotá en donde visitó la Casa de Nariño, la Catedral Primada, saludó desde el balcón del Palacio Cardenalicio a los feligreses, recibió las llaves de la ciudad de Bogotá, se reunió con los obispos, con el Celam y ofreció su primera Santa Misa, no se opuso en lo absoluto a atender las palabras de quienes lo esperaban y les recalcó la necesidad de Dios, “el único que no es vulnerable”.

La vulnerabilidad, dijo,"no se ve, pero es la esencia del humano, es esa necesidad de ser sostenido por Dios, por eso no se puede descartar a nadie, porque cada uno de nosotros es un tesoro que se ofrece a Dios para que nos haga crecer según su manera".

Las palabras del Papa Francisco llegaron al corazón de los asistentes, pero sobre todo el de Lina María, quien dijo: "La venida del Papa creo que es una bendición para mejorar lo que ha pasado en nuestro país durante tantos años de guerra".

Afirmó que desde que supo que podría leerle al Primado de Italia no había podido dormir y pensaba todo el tiempo en eso por la ansiedad. Pero ya hoy, después de haberlo hecho y de mostrar su afecto hacia él, defendió las condiciones de vulnerabilidad que tienen y las que muchos denigran.

"Hay personas que creen que las personas con vulnerabilidad no sirven, perdónenme la palabra, pero creo que he visto que las personas hacen cosas y creen que nosotros no podemos. Al contrario, somos capaces de hacer muchas cosas y dejar sorprendidos a las personas que queremos, a las personas que están a nuestro alrededor", afirmó Lina.

Esta noche, la segunda noche de su visita, el Papa Francisco recibió de Lina, de Felipe y de varios jóvenes, incluidos los de la Fundación Fumdir, cuadros, manillas y hasta un Solideo, que esperan se lleve y que en algún momento se ponga para que los recuerde.

Al final, y como siempre, el Santo Padre volvió a mostrar su humildad en medio de aplausos: "Por favor, no se olviden de rezar por mí, porque yo soy muy vulnerable".